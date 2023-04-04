  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

黃瑋傑：難預料Naspers何時沽美團　惟股份弱勢或下試132-133元

04/04/2023

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑

 

　　根據中央結算系統顯示，3月23日有2.5億股美團(03690)存入CCASS系統，股數與騰訊(00700)大股東Naspers相若，騰訊大股東或正伺機而沽？美團沽壓將再維持多一段長時間？3月澳門賭收按年大升2.5倍，創3年新高，恢復至疫情前一半水平，刺激一眾濠賭股向上，惟股價仍未重上年初高位，憧憬復活節、五一黃金周等假期將至，濠賭股仍有值博空間？OPEC＋突然宣布減產，刺激隔晚（3日）油價升逾6%，惟市場擔心經濟衰退等因素，油價難重展升浪？

 

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

 

────────────

【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！

節目重溫 https://bit.ly/2T70l62

───────────── 

更多精彩節目

直播節目《hot talk 1點鐘 https://bit.ly/2T4T46z

────────────

本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷/厭惡/謾駡/誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！

────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel  https://bit.ly/3lhKE89

 

仲要為影片按 Like及開啟新片提示！

 

其他AI概念股新聞：
商湯AI概念當炒獲北水青睞　績後大行看法正面　現價追入仲有水位？
《ＡＩ熱潮》百度地圖升級，融入文心交通大模型及生成式AI
《大手成交》百度一手25萬股交叉盤，涉資3629萬元
《中資異動》創新奇智(2121)曾升逾兩成，現報23.45元
《異動股》商湯(00020)高開8%首破牛熊線，獲北水追捧

 

其他車股新聞：
傳Tesla將推平價車蔚小理急挫　比亞迪銷量佳大行唱好可博反彈？
理想汽車回應王興減持:佔總持股比例很小，不涉及美團持股部分
《中概異動》理想汽車挫逾5%失守50天線，現報92.55元
《中概異動》小鵬汽車低開近3%，交付量3月按年跌55%
王傳福:建議延長新能源汽車購置稅減免政策到2025年
吉利汽車(00175)旗下極氪3月交付量按年增2.71倍

全新etnet健康網購，送你【健骨維他命D3(1000IU)】乙樽(價值$108)► 立即行動！

返回開市Good Morning

相關資料 - 

異動股

異動股

00658

中國高速傳動

1.160

異動股

01910

新秀麗

29.400

異動股

03939

萬國國際礦業

6.000

更多開市Good Morning

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 38,989.83
    -97.55 (-0.250%)
  • 標準普爾500指數
    跌 5,130.95
    -6.13 (-0.119%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 16,207.51
    -67.43 (-0.414%)
精選預託證券 More
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰升5.892
變動率︰+2.774%
較港股︰-3.41%
02388 中銀香港
按盤價(HKD)︰升20.892
變動率︰+2.279%
較港股︰-0.75%
02318 中國平安
按盤價(HKD)︰跌34.351
變動率︰-3.197%
較港股︰-1.15%
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰跌10.989
變動率︰-4.078%
較港股︰-0.10%
精選中資美股 More
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰跌6.400
變動率︰-4.620%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰跌3.640
變動率︰-4.712%
JD 京東
按盤價(USD)︰跌21.880
變動率︰-4.870%
TAL 好未來
按盤價(USD)︰跌13.420
變動率︰-9.447%
精選美股 More
沒有相關資料。
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 04/03/2024 18:21 EST
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：04/03/2024 18:00
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 04/03/2024 18:21 EST
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 00658 中國高速傳動
  • 1.160
  • 01910 新秀麗
  • 29.400
  • 03939 萬國國際礦業
  • 6.000
  • 08285 森浩集團
  • 0.028
  • 02511 君聖泰醫藥－Ｂ
  • 9.090
股份推介
  • 01038 長江基建集團
  • 46.150
  • 目標︰$50.00
  • 00257 光大環境
  • 2.890
  • 目標︰$3.50
  • 00522 ASMPT
  • 95.550
  • 目標︰--
  • 09987 百勝中國
  • 333.000
  • 目標︰$380.00
  • 02005 石四藥集團
  • 4.680
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 72.100
  • 00700 騰訊控股
  • 276.200
  • 00005 滙豐控股
  • 60.650
  • 03690 美團－Ｗ
  • 91.500
  • 00001 長和
  • 39.600
報章貼士
  • 01357 美圖公司
  • 2.790
  • 目標︰--
  • 00083 信和置業
  • 8.770
  • 目標︰--
  • 02400 心動公司
  • 15.160
  • 目標︰$17.50
熱炒概念股
即時重點新聞

04/03/2024 16:41  《盤後部署》恒指兩會期間缺乏方向，美圖展升浪目標3.5元

04/03/2024 12:55  【兩會焦點】本屆人大會議閉幕後不舉行總理記者會，包括未來幾年

04/03/2024 12:51  【兩會焦點】婁勤儉：全國人大圍繞改革抓立法，落實金融體制改革

04/03/2024 17:11  【兩會焦點】黃志祥指撤辣對樓市正面，鄭志剛料帶動交投四至五成

04/03/2024 17:55  【內房困局】碧桂園：將結合境外重組進度考慮向高院申請認可令

04/03/2024 18:04  【北水炒Ｄ乜】淨流入３６﹒６３億元，買美團沽理想汽車

04/03/2024 08:41  【大行炒Ｄ乜】星展降港交所至持有，多行下調百威亞太目標價

01/03/2024 10:36  《嚟緊炒Ｄ乜》新地受惠樓市全面撤辣，中線目標價９５銀

04/03/2024 16:49  《財資快訊》美電軟報７﹒８２６６，隔夜拆息與上日尾市持平

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 全國人大會期7天，總理記者會不舉行，A場三連升 新文章
人氣文章

新聞>中國故事

內地新聞| 內媒揭濟南有銀行櫃台員工被迫追績效，貼錢招存款新文章
人氣文章

新聞>生財有道

高息定存 | 富邦推4個月4.6厘全城最高，匯立6個月4.5厘新文章
品味生活
生活
人氣文章

手機情報站．徐帥

巴塞隆拿MWC世界流動通訊展發布最新流動產品！科技新概念：Lenovo ThinkBook透明熒幕手提電腦、Motorola捲曲手機型爆登場
人氣文章

基金債券攻略．凌風

選混合資產基金，除笨有精
人氣文章

辦公室政治．潘少權

辦公室政治｜Last day前夕見人心！今日朋友明日敵人？管理層辭職仍開會落order是貪戀權力？
DIVA CHANNEL
人氣文章

男男女女‧「嘉」點情趣．侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

性慾旺盛、「大食」等於性上癮？世衛有指標！老師上課睇AV不能自控？過度手淫、嫖妓，性行為失控還會有甚麼表現？性沉溺原因男女大不同？有無得醫？
人氣文章

Yan Can Taste．Yan Chung

灣仔烘焙店樓上發現英式小酒館！新上任星廚一改英國菜印象：一次食盡烤羊肩、羊腩、羊腿、羊頸肉香腸！熟成兩周本地鴨胸、鴨腿春卷
人氣文章

Watch & Jewelry

為慈善出一分力！Hublot x Depeche Mode樂隊推出限量版腕錶、Omega x Swatch推出MoonSwatch手提錶箱，將籌款捐出！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
節日聚餐後讓飲食重回正軌
人氣文章
季節性情緒失調 | 為何春天易心情低落？缺乏一種維他命易抑鬱、煩躁、記憶力衰退、瞓不好、提不起勁！早餐加這3款營養食物即醒神新文章
人氣文章
肥胖原因 | 熬夜1個月=飲咗65樽可樂熱量、即攝取9,000卡路里？營養師拆解睡眠不足致肥3大原因！即睇3個「瞓住瘦」好習慣新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 04/03/2024 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 04/03/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 05/03/2024 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 04/03/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
1分鐘學投資
最新專題
More
人氣文章中國故事04/03/2024
神州經脈 | 全國人大會期7天，總理記者會不舉行，A場三連升
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰：什麼是觀落陰？人人都可參加地府自由行？遊地獄到底係點？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

全新etnet健康網購 落單即送保健品！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金