溫鋼城：料港股維持上落市格局 短線宜炒波幅 19800點水平有支持

嘉賓：iFAST Global Markets 副總裁 溫鋼城

近期港股資金愈見疏落，上日（13日）北水雖回流惟規模僅約11億元，大市成交金額亦僅達千億門欖，一改長假期後成交回升的常態，投資者情緒或與外圍銀行股發布業績時間表有關？一眾美國銀行股將於今晚公布今年首季業績，或將揭示美歐銀行危機對行業的影響！恒指月線圖暫現十字星，後市要確立方向仍須靜觀資金流情況？大市回調至兩萬點關口之際，資金偏好炒股不炒市，大型科技股仍受大股東沽貨陰霾下，熱錢唯有流向同屬高增長型的生物科技板塊，藥明生物(02269)為上日表現最好藍籌，現時入場仍值博嗎？生科指數要完全收復今年以來失地，難度有多大？波羅的海原油油輪指數(BDTI)十四連跌，惟有內資大行唱好行業前景，料今年第二季行業收入或大增，內地經濟復甦進度及進出口數據或可給大家一些啟示！

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

─────────────

【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！

節目重溫► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

更多精彩節目:

直播節目《hot talk 1點鐘》 ► https://bit.ly/2T4T46z

─────────────

本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷/厭惡/謾駡/誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE89

仲要為影片按 Like及開啟新片提示！



其他金/金股相關新聞：

憧憬美息見頂金價逼近歷史高位 金礦股連日攀升 穩陣派宜吼黃金ETF

《午市前瞻》大市料窄幅爭持，紫金現價可吸，黃金ETF更穩陣

《Ａ股焦點》金價接近歷史高，渣打唱好繼續升，山東黃金Ａ漲４％

《中資異動》中國黃金國際曾漲逾一成破頂，現報４７元

《異動股》紫金升逾３％領升金礦股，紐約期金逼近歷史高位

其他航空股相關新聞：

客量恢復理想 大行看好五一旅遊需求 三大航股價未起飛是時候部署？

旅發局：３月訪港旅客按月增６８％至２４５萬，首季回復疫前三成

《Ａ股焦點》上市航司３月運營指標大幅提升，惟三大航Ａ股軟

《國企紅籌》中國國航（７５３）３月乘客量升２﹒６倍，貨郵量跌

《國企紅籌》東方航空（６７０）３月載客量升２﹒３倍，貨郵量跌





全新etnet健康網購，送你【健骨維他命D3(1000IU)】乙樽(價值$108)► 立即行動！