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溫鋼城：料港股維持上落市格局　短線宜炒波幅　19800點水平有支持

14/04/2023

嘉賓：iFAST Global Markets 副總裁 溫鋼城

 

　　近期港股資金愈見疏落，上日（13日）北水雖回流惟規模僅約11億元，大市成交金額亦僅達千億門欖，一改長假期後成交回升的常態，投資者情緒或與外圍銀行股發布業績時間表有關？一眾美國銀行股將於今晚公布今年首季業績，或將揭示美歐銀行危機對行業的影響！恒指月線圖暫現十字星，後市要確立方向仍須靜觀資金流情況？大市回調至兩萬點關口之際，資金偏好炒股不炒市，大型科技股仍受大股東沽貨陰霾下，熱錢唯有流向同屬高增長型的生物科技板塊，藥明生物(02269)為上日表現最好藍籌，現時入場仍值博嗎？生科指數要完全收復今年以來失地，難度有多大？波羅的海原油油輪指數(BDTI)十四連跌，惟有內資大行唱好行業前景，料今年第二季行業收入或大增，內地經濟復甦進度及進出口數據或可給大家一些啟示！

 

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