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溫鋼城：港股好壞消息參半　北水流向成關鍵　兩萬點支持力度大

21/04/2023

嘉賓：iFAST Global Markets副總裁 溫鋼城

 

　　「五一」黃金周前港股維持悶局，成交亦未見明顯增加，日線圖上20天線快將突破100天線或現「黃金交叉」，屬後市向好訊號？現時為買貨部署「五一」好時時機？疊加內地疫後復甦，民眾購買力大增，帶動大市擺脫「五窮月」的動力有多大？人民銀行宣布維持一年期及五年期貸款市場報價利率(LPR)不變，令市場「大跌眼鏡」，指累內房股成上日（20日）表現最差藍籌。惟市場關注點被國企內房越秀地產(00123)搶走！公司宣在以供股價9元100供30，消息嚇窒市場，投資者急沽拖累股價曾插一成八，幸低位仍守得住供股價9元。市場需時多久消化供股消息？持貨投資者應否供股？另外，內地官媒提到國內6G發展取得進展，帶動中興通訊(00763)及長飛光纖光纜(06869)齊升，升幅更大幅跑贏恒指，利好作用能維持多久？中國美6G戰中，為何搶佔「頭淡湯」如此重要？溫總將分析國內6G發展進度及前景，同時醒你中興績前部署策略！

 

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