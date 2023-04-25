  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

黃瑋傑：現時港股仍未「爆邊」　若恒指企穩19750點水平　後市短線偏樂觀

25/04/2023

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑

 

　　港股上日（24日）一度挫逾340點，收市跌幅雖收窄但亦未能收復兩萬點關，牛證重貨區不少牛證已被強制收回，早前已部署在較貼價水平牛證的好友，現時被打靶風險大嗎？大市「陰跌」之下，較貼價牛證的值博率有變？港交所(00388)明日將出業績，績前又該如何部署？高傳染性的新冠變種病毒「大角星」已有零星個案傳入中國內地，刺激一眾醫療相關股上日炒起；惟疫情高峰已過，且相關股份股價已被抽高至少3%至半成，新冠概念股仍有炒作空間嗎？快手(01024)將與人民大學高瓴人工智能學院成立聯合實驗室，在各項人工智能前沿領域持續推進技術創新；是次合作或能增加快手在人工智能市場的競爭力，快手與行業龍頭百度(09888)較勁的情景指日可待？現時科技股的投資價值如何？

 

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

 

────────────

【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！

節目重溫 https://bit.ly/2T70l62

───────────── 

更多精彩節目

直播節目《hot talk 1點鐘 https://bit.ly/2T4T46z

────────────

本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷/厭惡/謾駡/誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！

────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel  https://bit.ly/3lhKE89

 

仲要為影片按 Like及開啟新片提示！

 

其他鋰業股相關新聞：
智利擬國有化鋰礦疊加鋰價跌跌不休　天齊贛鋒遭大行降目標齊急挫　縱低未屆吸納時？
《魚缸博客》智利計劃國有化鋰礦，贛鋒４４銀以下可吸納？
《異動股》天齊挫逾７％創Ｈ股上市新低，智利政府擬國有化鋰礦
《Ａ股焦點》智利鋰礦變國有，天齊鋰業Ａ瀉７％，比亞迪Ａ挫３％
《異動股》比亞迪跌逾３％失守２０天線，現報２２２﹒８元

其他本地消費股相關新聞：
「開心香港」連串活動推出兼五一假期臨近　本地消費股邊幾隻可吼？
【香港要聞】李家超冀「開心香港」讓市民開開心心，提振本港經濟
【香港要聞】麥美娟：「開心香港」美食市集明早８時起派發門票
【香港要聞】戲院商會：周六全港劃一票價３０元料２０萬人可受惠
《本港經濟》首季失業率降至３﹒１％創近三年半低，低於市場預期

全城注視！銀行定存比較神器，助你搵到最佳息率！► 立即了解

返回開市Good Morning

相關資料 - 

異動股

異動股

00658

中國高速傳動

1.160

異動股

01910

新秀麗

29.400

異動股

03939

萬國國際礦業

6.000

更多開市Good Morning

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 38,989.83
    -97.55 (-0.250%)
  • 標準普爾500指數
    跌 5,130.95
    -6.13 (-0.119%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 16,207.51
    -67.43 (-0.414%)
精選預託證券 More
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰升5.892
變動率︰+2.774%
較港股︰-3.41%
02388 中銀香港
按盤價(HKD)︰升20.892
變動率︰+2.279%
較港股︰-0.75%
02318 中國平安
按盤價(HKD)︰跌34.351
變動率︰-3.197%
較港股︰-1.15%
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰跌10.989
變動率︰-4.078%
較港股︰-0.10%
精選中資美股 More
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰跌6.400
變動率︰-4.620%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰跌3.640
變動率︰-4.712%
JD 京東
按盤價(USD)︰跌21.880
變動率︰-4.870%
TAL 好未來
按盤價(USD)︰跌13.420
變動率︰-9.447%
精選美股 More
M
Macy's
按盤價(USD)︰升20.450
變動率︰+13.548%
COIN
Coinbase Global
按盤價(USD)︰升229.150
變動率︰+11.362%
INTC
英特爾
按盤價(USD)︰升45.610
變動率︰+4.085%
TSLA
特斯拉
按盤價(USD)︰跌188.140
變動率︰-7.156%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 04/03/2024 18:23 EST
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：04/03/2024 18:00
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 04/03/2024 18:23 EST
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 00658 中國高速傳動
  • 1.160
  • 01910 新秀麗
  • 29.400
  • 03939 萬國國際礦業
  • 6.000
  • 08285 森浩集團
  • 0.028
  • 02511 君聖泰醫藥－Ｂ
  • 9.090
股份推介
  • 01038 長江基建集團
  • 46.150
  • 目標︰$50.00
  • 00257 光大環境
  • 2.890
  • 目標︰$3.50
  • 00522 ASMPT
  • 95.550
  • 目標︰--
  • 09987 百勝中國
  • 333.000
  • 目標︰$380.00
  • 02005 石四藥集團
  • 4.680
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 72.100
  • 00700 騰訊控股
  • 276.200
  • 00005 滙豐控股
  • 60.650
  • 03690 美團－Ｗ
  • 91.500
  • 00001 長和
  • 39.600
報章貼士
  • 01357 美圖公司
  • 2.790
  • 目標︰--
  • 00083 信和置業
  • 8.770
  • 目標︰--
  • 02400 心動公司
  • 15.160
  • 目標︰$17.50
熱炒概念股
即時重點新聞

04/03/2024 16:41  《盤後部署》恒指兩會期間缺乏方向，美圖展升浪目標3.5元

04/03/2024 12:55  【兩會焦點】本屆人大會議閉幕後不舉行總理記者會，包括未來幾年

04/03/2024 12:51  【兩會焦點】婁勤儉：全國人大圍繞改革抓立法，落實金融體制改革

04/03/2024 17:11  【兩會焦點】黃志祥指撤辣對樓市正面，鄭志剛料帶動交投四至五成

04/03/2024 17:55  【內房困局】碧桂園：將結合境外重組進度考慮向高院申請認可令

04/03/2024 18:04  【北水炒Ｄ乜】淨流入３６﹒６３億元，買美團沽理想汽車

04/03/2024 08:41  【大行炒Ｄ乜】星展降港交所至持有，多行下調百威亞太目標價

01/03/2024 10:36  《嚟緊炒Ｄ乜》新地受惠樓市全面撤辣，中線目標價９５銀

04/03/2024 16:49  《財資快訊》美電軟報７﹒８２６６，隔夜拆息與上日尾市持平

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 全國人大會期7天，總理記者會不舉行，A場三連升 新文章
人氣文章

新聞>中國故事

內地新聞| 內媒揭濟南有銀行櫃台員工被迫追績效，貼錢招存款新文章
人氣文章

新聞>生財有道

高息定存 | 富邦推4個月4.6厘全城最高，匯立6個月4.5厘新文章
品味生活
生活
人氣文章

玩樂 What’s On

深圳好去處｜深圳特色小鎮、社區推介！全部免費入場！古色古香客家古村落 / 600年古城食火紅客家菜 / 被網民譽為「深圳莫奈花園」
人氣文章

生財有道

高息定存 | 富邦推4個月4.6厘全城最高，匯立6個月4.5厘
人氣文章

樓市點評．汪敦敬

撤辣後的最新市況
DIVA CHANNEL
人氣文章

Beauty

與初老肌膚皺紋說再見！貴婦級逆齡護膚新品：Dior玫瑰再生晚霜、Givenchy奢華蕾絲面膜、Incellderm積雪草精華，抗老超有感！
人氣文章

港女講男．妮洛

我的已婚男友：愛情從不分先來後到，自己只是短暫的第三者！與妻子名存實亡，是承諾還是謊言？
人氣文章

Yan Can Taste．Yan Chung

灣仔烘焙店樓上發現英式小酒館！新上任星廚一改英國菜印象：一次食盡烤羊肩、羊腩、羊腿、羊頸肉香腸！熟成兩周本地鴨胸、鴨腿春卷
健康好人生 Health Channel
人氣文章
沒胃口 | 沒有食欲是脾虛！想吃卻吃不下是胃的問題！為甚麼會吃不下？中醫推介健脾補肺「五指毛桃雞湯」
人氣文章
46歲旅遊達人疑沖涼吸入一氧化碳死！旅居尼泊爾20年貢獻當地！即睇4大高危地方、行為！邊6種人最易中招？
人氣文章
港女出風癩後喉嚨常異物感！連飲水都吞嚥困難！屢求醫食藥無改善，懷疑患上這一種病
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 04/03/2024 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 04/03/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 05/03/2024 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 04/03/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
練好基本功
最新專題
More
人氣文章中國故事04/03/2024
神州經脈 | 全國人大會期7天，總理記者會不舉行，A場三連升
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰：什麼是觀落陰？人人都可參加地府自由行？遊地獄到底係點？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

全新etnet健康網購 落單即送保健品！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金