  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

林家亨：港股近期跌勢全因拜登據限對華投資　下方支持位睇19580

27/04/2023

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨

 

　　港股上日（26日）中止三連跌反彈139點，仍未完全收復過去三日跌幅，大市成交亦進一步回落至千億元以下。恒指五月前已大回小漲，或提早反映「五窮月」的市況？大市要向上突破仍欠甚麼催化劑？渣打(02888)公布今年首季除稅前基本溢利按年升23%至17.1億美元，市場預期美國息口快將見頂，港美息差後向何去何從？對銀行股取態宜更審慎？有傳美國總統拜登將簽署行政命令，限制美企投資內地科技行業，或成中資科網股新一輪跌浪的主因？長線資金不撈反沽中資科網股，板塊的資金流動性已響起警號？乘聯會料本月內地車企價格戰熱度將逐漸消退，狹義乘用車零售市場按年增幅或達近五成！林Sir會由圖表及基本面，深入分析新能源車板塊前景及投資價值！

 

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

 

────────────

【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！

節目重溫 https://bit.ly/2T70l62

───────────── 

更多精彩節目

直播節目《hot talk 1點鐘 https://bit.ly/2T4T46z

────────────

本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷/厭惡/謾駡/誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！

────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel  https://bit.ly/3lhKE89

 

仲要為影片按 Like及開啟新片提示！

 

其他招行及平保相關新聞：
平保季績理想大行齊唱好　招行盈利增長減慢收入倒退　股價榮辱互見
《午市前瞻》期結日過後來或有機會夾淡倉 友邦86元不宜追
《外資精點》匯證：招行季績遜市場預期，但仍維持「買入」評級
《異動股》招行（０３９６８）曾跌逾５％，現報３７﹒６元
《Ａ股焦點》平保首季盈利增近半，ＡＨ股急漲約５％

 

其他油金股相關新聞：
油股再獲匯證升目標無懼油價急挫　金價高位徘徊待突破金礦股偷步炒上
中海油（８８３）首季少賺６﹒３８％至３２１億人幣
《Ａ股焦點》國際油價急跌４％，恒力石化挫３％中石油Ａ跌１％

全新etnet健康網購，送你【健骨維他命D3(1000IU)】乙樽(價值$108)► 立即行動！

返回開市Good Morning

相關資料 - 

異動股

異動股

00658

中國高速傳動

1.160

異動股

01910

新秀麗

29.400

異動股

03939

萬國國際礦業

6.000

更多開市Good Morning

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 38,989.83
    -97.55 (-0.250%)
  • 標準普爾500指數
    跌 5,130.95
    -6.13 (-0.119%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 16,207.51
    -67.43 (-0.414%)
精選預託證券 More
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰升5.892
變動率︰+2.774%
較港股︰-3.41%
02388 中銀香港
按盤價(HKD)︰升20.892
變動率︰+2.279%
較港股︰-0.75%
02318 中國平安
按盤價(HKD)︰跌34.351
變動率︰-3.197%
較港股︰-1.15%
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰跌10.989
變動率︰-4.078%
較港股︰-0.10%
精選中資美股 More
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰跌6.400
變動率︰-4.620%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰跌3.640
變動率︰-4.712%
JD 京東
按盤價(USD)︰跌21.880
變動率︰-4.870%
TAL 好未來
按盤價(USD)︰跌13.420
變動率︰-9.447%
精選美股 More
M
Macy's
按盤價(USD)︰升20.450
變動率︰+13.548%
COIN
Coinbase Global
按盤價(USD)︰升229.150
變動率︰+11.362%
INTC
英特爾
按盤價(USD)︰升45.610
變動率︰+4.085%
TSLA
特斯拉
按盤價(USD)︰跌188.140
變動率︰-7.156%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 04/03/2024 18:23 EST
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：04/03/2024 18:00
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 04/03/2024 18:23 EST
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 00658 中國高速傳動
  • 1.160
  • 01910 新秀麗
  • 29.400
  • 03939 萬國國際礦業
  • 6.000
  • 08285 森浩集團
  • 0.028
  • 02511 君聖泰醫藥－Ｂ
  • 9.090
股份推介
  • 01038 長江基建集團
  • 46.150
  • 目標︰$50.00
  • 00257 光大環境
  • 2.890
  • 目標︰$3.50
  • 00522 ASMPT
  • 95.550
  • 目標︰--
  • 09987 百勝中國
  • 333.000
  • 目標︰$380.00
  • 02005 石四藥集團
  • 4.680
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 72.100
  • 00700 騰訊控股
  • 276.200
  • 00005 滙豐控股
  • 60.650
  • 03690 美團－Ｗ
  • 91.500
  • 00001 長和
  • 39.600
報章貼士
  • 01357 美圖公司
  • 2.790
  • 目標︰--
  • 00083 信和置業
  • 8.770
  • 目標︰--
  • 02400 心動公司
  • 15.160
  • 目標︰$17.50
熱炒概念股
即時重點新聞

04/03/2024 16:41  《盤後部署》恒指兩會期間缺乏方向，美圖展升浪目標3.5元

04/03/2024 12:55  【兩會焦點】本屆人大會議閉幕後不舉行總理記者會，包括未來幾年

04/03/2024 12:51  【兩會焦點】婁勤儉：全國人大圍繞改革抓立法，落實金融體制改革

04/03/2024 17:11  【兩會焦點】黃志祥指撤辣對樓市正面，鄭志剛料帶動交投四至五成

04/03/2024 17:55  【內房困局】碧桂園：將結合境外重組進度考慮向高院申請認可令

04/03/2024 18:04  【北水炒Ｄ乜】淨流入３６﹒６３億元，買美團沽理想汽車

04/03/2024 08:41  【大行炒Ｄ乜】星展降港交所至持有，多行下調百威亞太目標價

01/03/2024 10:36  《嚟緊炒Ｄ乜》新地受惠樓市全面撤辣，中線目標價９５銀

04/03/2024 16:49  《財資快訊》美電軟報７﹒８２６６，隔夜拆息與上日尾市持平

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 全國人大會期7天，總理記者會不舉行，A場三連升 新文章
人氣文章

新聞>中國故事

內地新聞| 內媒揭濟南有銀行櫃台員工被迫追績效，貼錢招存款新文章
人氣文章

新聞>生財有道

高息定存 | 富邦推4個月4.6厘全城最高，匯立6個月4.5厘新文章
品味生活
生活
人氣文章

娛樂情報

梁嘉琪《早霸王》自爆前輩背住女友邀行沙灘撩上房！森美責「不應該」：你畀晒綠燈行沙灘
人氣文章

行政人員

人才荒｜家電品牌早洞悉「新就業」趨勢！向年輕同事學數碼，保持謙虛！Miele香港及澳門區行政總裁︰人才流失率遠低於市場
人氣文章

雷鳴天下．雷鼎鳴

港善用「尖白流」，互惠互補深圳南山
DIVA CHANNEL
人氣文章

港女講男．妮洛

情傷過後：不自覺的把自己封閉起來！對感情失去信心，放不開、難跨前，如何重新走出來？
人氣文章

Art & Living

展覽《水瓶座：潘朵拉的瓶子》：若沒經歷過無光的時刻，就感受不到光是多麼閃耀 1
人氣文章

Art & Living

飯戲攻心：續集不易拍！《飯戲攻心2》突破原有框架，有何得失？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
AIDS ︳愛滋病患者確診血癌骨髓移植成功後奇蹟痊癒？成全球第5名愛滋康復者停止用藥
人氣文章
肥胖原因 | 熬夜1個月=飲咗65樽可樂熱量、即攝取9,000卡路里？營養師拆解睡眠不足致肥3大原因！即睇3個「瞓住瘦」好習慣新文章
人氣文章
沒胃口 | 沒有食欲是脾虛！想吃卻吃不下是胃的問題！為甚麼會吃不下？中醫推介健脾補肺「五指毛桃雞湯」
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 04/03/2024 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 04/03/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 05/03/2024 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 04/03/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
1分鐘學投資
最新專題
More
人氣文章中國故事04/03/2024
神州經脈 | 全國人大會期7天，總理記者會不舉行，A場三連升
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰：什麼是觀落陰？人人都可參加地府自由行？遊地獄到底係點？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

全新etnet健康網購 落單即送保健品！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金