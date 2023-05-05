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溫鋼城：北水托市威力漸減　「五窮六絕」後七月未必能翻身

05/05/2023

嘉賓：iFAST Global Markets 副總裁 溫鋼城

 

　　北水回歸後港股上日（4日）仍無力挑戰兩萬點關口，成交亦僅達千億元，為何「炒股不炒市」情況仍未有改善？市場不明朗因素漸退，後市或能轉趨樂觀？資金湧入內銀﹑內險等高息板塊，純屬因派息吸引而吸納﹑抑或有其他考量？人民銀行於五一長假期後「收水」5290億元人民幣，預視人行已開展新一波「收水潮」？對內銀行業前景有甚麼影響？「五一」黃金周完結，根據官方數字推算，全國國內旅遊出遊按年增長逾70%，較疫情前2019年高出近2倍，惟上日旅遊出行股未見受帶動，反映市場已消化黃金周利好因素？相關股份投資價值漸退？

 

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