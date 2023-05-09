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黃瑋傑：恒指本周已重上兩萬點　料上方100天線阻力較大

09/05/2023

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑

 

　　港股近期氣氛好轉，恒指上日收升250點，成交見4月18日以來最多，走勢上亦現短線見底跡象，反映後市可轉趨樂觀？反彈力度可維持多久？科技股方面，阿里巴巴 (09988)否認旗下物流子公司「菜鳥」將在港上市，集團先前亦已否認旗下國際數字商業集團赴美上市計劃，反映現時仍未到集團認為的分拆好時機？分項業務須具備基麼條件才有望獲分拆獨立上市？百度(09888)宣布旗下小度將進軍手機市場，對現存手機供應商影響有多大？拓展業務範疇對百度而言是利或弊？國務院再推出新政支持新能源汽車下鄉，惟行業正飽受價格戰拖累市場氣氛；除了價格因素外，還有甚麼因素影響行業發展？股神巴菲特再沽比亞迪(01211)，按現時沽貨規律（即每次減持約1%），預示仍有九次沽貨機會？股價要重新跑出仍欠甚麼催化劑？

 

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