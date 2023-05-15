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溫傑：19500點為港股3底支持位　G7會議為市場增不確定性

15/05/2023

嘉賓：凱基亞洲投資策略部主管 溫傑

 

　　恒指季檢結果出爐，京東健康(06618)、華潤電力(00836)、紫金礦業(02899)及攜程(09961)入圍，是事隔一年半再有重磅科網股染藍，達到恒指公司兩年前提出將成分股增至80隻的初步目標。連同國指、科指及綜合指數的所有變動，將於6月5日起生效。染藍新貴中，哪隻投資價值較大？現市況下，染藍是利好還是「魔咒」？本周亦有多隻重磅科技股輪流放榜，包括騰訊(00700)﹑阿里巴巴(09988)及百度(09888)等，市場對騰訊首季業績預期相當樂觀，績前部署坐貨值博嗎？抑或以科技股ETF分散風險才是弱市投資上策？內銀內險板塊上周均開始回吐，是「中特估」健康回調、抑或是內地通縮先兆？持貨者應如何避免受市場恐慌情緒拖累？預期內地現通縮風險有多大？

 

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