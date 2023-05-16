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黃瑋傑：市場對騰訊、阿里業績預期更高　前者355元有阻力

16/05/2023

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑

 

　　港股終止四連跌兼成功收復兩萬點大關及牛熊分界線，不少重磅科技股都將本周公布今年首季業績，市場對騰訊(00700)、阿里巴巴(09988)等大型科企的業績預測都相對樂觀，過去五天已見資金積極追入相關股份；若最終業績表現與市場期望落差太大、或會對股價造成價壓力？如何評估科技股後向？生產新能源車電池的碳酸鋰，價格已連升10日，5月至今已反彈逾四成，加上兩大龍頭鋰企均宣布增產，反映鋰價易升難跌？行業有望迎來強勁反彈勢頭？惟要重返高峰每噸54萬元人民幣仍言之尚早？鋰電雙雄中哪隻投資價值較大？一眾「中特估」上周由高位回調，在投資者憂慮中特估炒風已過之際，據報上海證券交易所將於明天（17日）召開「滬市金融業專題座談會」，但至今並未傳出任何會議細節，只靠傳聞帶動中特估反彈的機會有多大？中特估仍有炒作空間嗎？

 

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