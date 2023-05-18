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林家亨：人幣轉弱令恒指短期受壓　回落至19455點具值博率

18/05/2023

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨

 

　　近期人民幣（CNY）偏弱，離岸價上日（17日）更跌穿7算至年內新低6.9969，拖累港股挫逾400點。近期公布的內地經濟數據令市場失望，為加劇人民幣跌幅的主因？弱人民幣能否提升貿易競爭力？若內地經濟復甦進度未如理想，又會進一步拖累人民幣？騰訊(00700)首季多賺27%，當中本土遊戲收入連跌四季後回升，而海外遊戲收入則升逾25%，反映遊戲業務回暖，最壞時間已過？惟首季研發開支持續加大，正處於歷史新高之際，雲業務相關產品為爭奪市佔率而減價促銷，會否令騰訊承受更大財政壓力？正陷入價格戰漩渦的新能源車行業，未有新政出台前，市場信心仍難恢復？如何解讀最新市場數據？除了汽車行業存在減價壓力，中資電訊﹑電商股都正面對財政政策轉變。騰訊及中移動(00941)的雲端服務相繼減價，以減價戰汰弱留強﹑對行業而言是利還是弊？針對雲服務的紅海策略，對企業盈利有多大影響？

 

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