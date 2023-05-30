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港股失黃金比率第一個位　展跌浪向18200點邁進

30/05/2023

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑

 

　　港股以挫近200點迎來五月期結日，大市欠缺反彈動力下，恒指「五窮」過後恐續差絕環球股市？下望萬七點關岌岌可危？大型科技股已陸續公布今年首季業績，惟多隻股份績後股價「見光死」，反映市場對科技板塊信心不足？抑或只是受大市氣氛拖累？弱勢下撈科技股，有甚麼潛在風險？領展(00823)明天（31日）將公布供股集資後的首份業績，績前大行看法轉向審慎，未有貨者不宜追入？美債息走勢對股份有多大影響？內地自去年年底放寬出遊限制後，出遊相關數據都有強勁增長，惟出行相關股股價難跟升，原因何在？基本因素未改善下，即使出行復常亦難撐起股價？

 

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