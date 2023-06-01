林家亨：港股不排除跌至17700點後反彈 下半年趨向穩定

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨

港股5月累計跌跌1660點，最終以18234點收市，人民幣（CNY）持續弱勢，加上不少股份的除淨日將至，「五窮六絕」無可避免？有哪些利好因素可憧憬令港股絕地反擊？北水5月吸納科技股，但減持多隻內銀內險股，反映中特股概念的炒作難持久？美團(03690)雖有北水撐腰，但單月仍然有雙位數跌幅，是否為大股東Naspers減持跡象？領展(00823)業績後跌近4%，有大行指雖然全年派息輕微遜預期，但仍然看好其股價，目標價64元（高盛）與上日收市比較有逾36%潛在升幅，現價或不失為趁低吸納好時機？如何判斷其前景？

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