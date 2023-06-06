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黃瑋傑：恒指19350點阻力大　若守穩19500點才能確認轉勢

06/06/2023

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑

 

　　內地5月財新服務業PMI勝預期，連續五個月擴張，帶動港股造好，加上北水大舉淨流入港股，規模超過2年以來最多，聰明錢流入對後市有啟示？大摩下調對恒指目標預測，惟基本情況下最高位僅21500點，比年初高位的22700點還要低，反映大摩對後市看法不樂觀？藍籌新貴攜程(09961)上日升逾4%，適逢暑假出遊季節，加上集團發展有新動向，前景甚樂觀？業績前有何部署策略？財政司司長上日（5日）提到無意「減辣」，但透露正考慮再放寬首置客按揭成數，帶動五大本地地產股齊升。首置客上車難度降低後，或能刺激物業成交，銀行股亦隨之受惠？惟外圍息口走向仍未明，面對未來減息風險，息差收窄會否成為銀行股價的絆腳石？

　

 

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