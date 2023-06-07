大市仍缺利好消息疊加聯儲或再加息 企穩19300升勢可望持續

嘉賓：資深財經分析師 熊麗萍

港股雖稍見起色收於19000點之上，惟北水上日（6日）轉方向，淨流出港股逾81億元，超越前周的整體淨流出規模，當中以與大市相關的ETF遭北水拋棄，反映現時港股上升動力有限？5月以來全國煤炭市場價格持續下跌，拖累內地動力煤價格挫至近兩年最低，天氣因素又能否帶動相關股份於夏季反彈？現時成本控制工作難保仍有盈利？華潤電力(00836)在A股市場分拆，能否成為股價向上催化劑？內房企陸續公布5月銷售數據，惟行業表現參差，論內房是否現曙光仍言之尚早？中央出手托內房，何時才見成效？蘋果公司(AAPL)發布最新MR頭戴裝置Vision Pro發售詳情後，相關概念股急挫，高偉電子(01415)上日更大插19％，原因何在？蘋果新品熱潮大不如前，連帶相關股份都不宜投資？

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