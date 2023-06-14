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熊麗萍：人民幣或下試7.3水平，港股短期上望19700點附近

14/06/2023

嘉賓：資深財經分析師 熊麗萍

 

　　港股連升五日，收市企穩19500點關鍵位置，惟人民幣持續弱勢，後市上望空間有限？繼內地11間銀行宣布下調存款利率，人民銀行自10個月以來下調逆回購利率，市場預計中期借貸便利(MLF)、貸款市場報價利率(LPR)均會相繼下調，以便刺激實體經濟。當中國民生產總值(GDP)約四分之一的內房，或者為最受惠板塊之一？惟高盛推算內房未來數年需求疲弱，只會以L型復甦，即使下調利率亦無助銷售增長？持貨者宜把握最後逃生門？AI概念股上日表現強勁，芯片股仍處於中美關係風眼位置，不宜沾手？相反，上日資金流入SAAS股，而且指標反映股價有力向上，SAAS股可吼？應該如何選擇？

 

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