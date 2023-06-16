恒指轉勢向上，短期可上望5月高位約20300點水平

嘉賓： iFAST Global Markets 副總裁 溫鋼城

聯儲局6月暫停加息，刺激科技股造好，帶動恒指今日最多升逾400點，雖然內地三頭馬車數據差過預期，一度令恒指升幅收窄，但午後好快再度向上，升至近全日最高位收市，報19828點，並收復50天線，成交更重返1200億樓上。恒指有望轉勢？短期重上2萬大關指日可待？科指再次跑贏大市，收升逾3%，兼逼近4200點大關，美國息口或已見頂，加上內地監管因素消退，目前係咪部署科技股嘅好時機？加上618年中大促銷已正式開搶，銷量數字可否利好京東(09618)及阿里巴巴(09988)等電商股？Nike內地線上銷售按年增長69％，申洲國際(02313)作為NIKE主要代工廠商，股價最多升逾一成一，係表現最好藍籌，股價近日呈上升趨勢，高位可睇咩水平？適逄杭州亞運將開幕，一眾體育用品股有望再次炒起？

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