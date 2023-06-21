熊麗萍：港股現屬健康調整，下級支持位19100點

嘉賓：資深財經分析師 熊麗萍



港股弱勢未止，上日（20日）收跌305點，僅險守250天線（即牛熊分界線），成交續弱維持千億元之下。市場原本憧憬中央將多方出手刺激經濟，惟連番期望落空，加上中美關係仍存在不確定因素，預計港股短線仍難走出拉鋸狀態？現時恒指已現技術性後抽？何時才是買貨良機？藥明生物(02269)管理層於上日投資者日為市場投下震撼彈，指出集團上半年收入按年僅錄低雙位數升幅，更預告盈利零增長，市場信心頓失，急忙拋售股份離場，拖累股價一度急插17％，最終是近全日低位收，跌至7個月低位38.75元；上日反應屬過分恐慌？藥明未來痛點已由外部打壓轉至內部隱患？ 澳門5月入境旅客按年增2.7倍至約221萬人次，按月微跌2.6％；加上賭收僅錄低單位數升幅，反映澳門旅遊業復甦已達樽頸？為何同經營中場業務的金沙(01928)及永利(01128)，年初至上日股價走勢分化？美圖(01357)推出七款AI新產品直擊百度(09888)，帶動上日股價續升，美團有條件威脅百度龍頭地位嗎？兩者間哪隻投資價值較大？

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