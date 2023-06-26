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港股大跌空間有限，首級阻力睇19377點

26/06/2023

嘉賓：凱基亞洲投資策略部主管 溫傑

 

　　聯儲局主席鮑威爾在國會發表演說，預料今年內仍需加息一至兩次，在美元轉強下，人民幣進一步走弱，港股上周五最多再度急跌逾400點，收市更失守萬九點大關，藍籌股當中，只有四隻有得升，北水假期下，大市成交不足700億。恒指再失廿天平均線，下級支持睇咩位置？內地中成藥全國集採平均降價49%，消息拖累一眾醫藥股向下。中國生物製藥(01177)最多跌近9%，為表現最差藍籌股，兼連跌四個交易日。疫後行業競爭激烈加上收入受壓，行業前景難睇好？之後再分析埋上星期YouTube 投票冠軍股阿里巴巴(09988)！

 

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