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黃瑋傑：本周市場觀望氣氛濃，恒指短期支持位18500點

27/06/2023

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑

 

　　上星期利好股市因素均出現變數，拖累港股連跌五日，成交繼續淡靜，港股仍有下探機會？何時才會出現轉機？人民幣持續走弱，惟官媒發聲表明政府未必會干預人民幣匯價，港股或因而進一步走弱？18000點能否守得穩？繼阿里巴巴(09988)傳出旗下盒馬鮮生最快11月分拆上市之後，旗下菜鳥網絡亦傳出即將上市，反映集團變革求存決心大，但為何股價彈不起？比亞迪(01211)再遭股神巴菲特減持，持股比例已經跌至9％以下，減持消息對股價負面影響愈來愈少？中長線持有的話，目前為入手時機？

 

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