  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

黃瑋傑：料恒指18800-19300窄幅上落，若升穿後19500有阻力

04/07/2023

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑

 

　　恒指7月開局一度升逾400點，高見19330點，惟成交淡靜，難配合大市持續向上勢頭？新能源車股造好，比亞迪(01211)、小鵬(09868)、理想(02015)截至上日（3日）收市，於現貨主板市場均錄得資金淨主動流入逾3億，小鵬靠G6提升銷量有望翻身？與其餘兩者新能源車黑馬睇齊有無難度？美國加息將見頂，現為合適時機以投資級債券鎖定收益？

 

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

 

────────────

【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！

節目重溫 https://bit.ly/2T70l62

───────────── 

更多精彩節目

直播節目《hot talk 1點鐘 https://bit.ly/2T4T46z

────────────

本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷/厭惡/謾駡/誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！

────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel  https://bit.ly/3lhKE89

 

仲要為影片按 Like及開啟新片提示！

 

其他科技股相關新聞：
商湯錄大手成交急跌創7個月低，世界AI大會舉行在即可博反彈？

傳阿里(09988)擬將優酷及土豆注入阿里影業，或單獨上市
《ＡＩ熱潮》華晨寶馬與百度簽約，探索ＡＩ與汽車業務融合創新
【ＡＩ熱潮】百度：文心一言手機程式內測版上架
【ＡＩ熱潮】百度文心一言Ａｐｐ上架蘋果內地Ａｐｐ　Ｓｔｏｒｅ

 

其他滙控相關新聞：
滙控獲花旗唱好料次季績優回購加碼，股價現突破創近4年高可追入？
山西信託將出售合資公司滙豐晉信３１％股權，滙豐獲優先承購權
據報滙豐擬挖角瑞信中東高級財富管理團隊，冀擴大海灣地區業務
據報英國當局將約見滙豐萊斯等銀行高層，敦促提高存款利率
《強積金》下半年立法議程剔除強積金專項戶口草案等
滙控（００００５）港英共再斥２﹒８８億元回購４６４萬股

全城注視！銀行定存比較神器，助你搵到最佳息率！► 立即了解

返回開市Good Morning

相關資料 - 

異動股

異動股

00658

中國高速傳動

1.160

異動股

01910

新秀麗

29.400

異動股

03939

萬國國際礦業

6.000

更多開市Good Morning

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 38,989.83
    -97.55 (-0.250%)
  • 標準普爾500指數
    跌 5,130.95
    -6.13 (-0.119%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 16,207.51
    -67.43 (-0.414%)
精選預託證券 More
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰升5.892
變動率︰+2.774%
較港股︰-3.41%
02388 中銀香港
按盤價(HKD)︰升20.892
變動率︰+2.279%
較港股︰-0.75%
02318 中國平安
按盤價(HKD)︰跌34.351
變動率︰-3.197%
較港股︰-1.15%
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰跌10.989
變動率︰-4.078%
較港股︰-0.10%
精選中資美股 More
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰跌6.400
變動率︰-4.620%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰跌3.640
變動率︰-4.712%
JD 京東
按盤價(USD)︰跌21.880
變動率︰-4.870%
TAL 好未來
按盤價(USD)︰跌13.420
變動率︰-9.447%
精選美股 More
沒有相關資料。
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 04/03/2024 18:29 EST
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：04/03/2024 18:00
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 04/03/2024 18:29 EST
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 00658 中國高速傳動
  • 1.160
  • 01910 新秀麗
  • 29.400
  • 03939 萬國國際礦業
  • 6.000
  • 08285 森浩集團
  • 0.028
  • 02511 君聖泰醫藥－Ｂ
  • 9.090
股份推介
  • 01038 長江基建集團
  • 46.150
  • 目標︰$50.00
  • 00257 光大環境
  • 2.890
  • 目標︰$3.50
  • 00522 ASMPT
  • 95.550
  • 目標︰--
  • 09987 百勝中國
  • 333.000
  • 目標︰$380.00
  • 02005 石四藥集團
  • 4.680
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 72.100
  • 00700 騰訊控股
  • 276.200
  • 00005 滙豐控股
  • 60.650
  • 03690 美團－Ｗ
  • 91.500
  • 00001 長和
  • 39.600
報章貼士
  • 01357 美圖公司
  • 2.790
  • 目標︰--
  • 00083 信和置業
  • 8.770
  • 目標︰--
  • 02400 心動公司
  • 15.160
  • 目標︰$17.50
熱炒概念股
即時重點新聞

04/03/2024 16:41  《盤後部署》恒指兩會期間缺乏方向，美圖展升浪目標3.5元

04/03/2024 12:55  【兩會焦點】本屆人大會議閉幕後不舉行總理記者會，包括未來幾年

04/03/2024 12:51  【兩會焦點】婁勤儉：全國人大圍繞改革抓立法，落實金融體制改革

04/03/2024 17:11  【兩會焦點】黃志祥指撤辣對樓市正面，鄭志剛料帶動交投四至五成

04/03/2024 17:55  【內房困局】碧桂園：將結合境外重組進度考慮向高院申請認可令

04/03/2024 18:04  【北水炒Ｄ乜】淨流入３６﹒６３億元，買美團沽理想汽車

04/03/2024 08:41  【大行炒Ｄ乜】星展降港交所至持有，多行下調百威亞太目標價

01/03/2024 10:36  《嚟緊炒Ｄ乜》新地受惠樓市全面撤辣，中線目標價９５銀

04/03/2024 16:49  《財資快訊》美電軟報７﹒８２６６，隔夜拆息與上日尾市持平

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 全國人大會期7天，總理記者會不舉行，A場三連升 新文章
人氣文章

新聞>中國故事

內地新聞| 內媒揭濟南有銀行櫃台員工被迫追績效，貼錢招存款新文章
人氣文章

新聞>生財有道

高息定存 | 富邦推4個月4.6厘全城最高，匯立6個月4.5厘新文章
品味生活
生活
人氣文章

改朝換代Digital．Jimmy Leung

龍年運程：30年河東，30年河西，世界輪流轉！龍年要買甚麼？且看企業全球市值排名
人氣文章

陶冬天下．陶冬

美國選舉年，股市一般會跑贏
人氣文章

娛樂情報

陳蕾首個紅館演唱會邀《造星V》學員合體夾Band！Nathan深潛後再re-u狀態勇！陳蕾：走音嗰啲由佢走，人性嚟㗎嘛
DIVA CHANNEL
人氣文章

Sex & Love

李龍基未婚妻王青霞被捕！頻頻恩愛放閃、「完美嫩妻」學歷背景成疑！李龍基：「待她出獄後就馬上簽紙結婚！」 2
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

率先試！上環全新廚師發辦！港台星廚坐鎮主理Omakase：必食魚香脂香吞拿魚三食、鮮味滿瀉海膽花雕蟹、炭烤星鰻天婦羅
人氣文章

Watch & Jewelry

為慈善出一分力！Hublot x Depeche Mode樂隊推出限量版腕錶、Omega x Swatch推出MoonSwatch手提錶箱，將籌款捐出！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
肥胖原因 | 熬夜1個月=飲咗65樽可樂熱量、即攝取9,000卡路里？營養師拆解睡眠不足致肥3大原因！即睇3個「瞓住瘦」好習慣新文章
人氣文章
淋巴癌症狀｜ 32歲女工作狂背痛求醫發現惡性淋巴瘤！兩年抗癌難忍化療副作用崩潰到想尋死！淋巴癌趨年輕化？即睇6大病徵！
人氣文章
世界聽力日2024 | 聽力減弱不能逆轉？蔡少芬耳垂摺痕疑有隱疾？有沒有耳中風這回事？搭飛機點緩解耳仔不適？耳鼻喉科醫生拆解8大耳朵FAQ！
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 04/03/2024 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 04/03/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 05/03/2024 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 04/03/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
政經專訪
最新專題
More
人氣文章中國故事04/03/2024
神州經脈 | 全國人大會期7天，總理記者會不舉行，A場三連升
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰：什麼是觀落陰？人人都可參加地府自由行？遊地獄到底係點？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

全新etnet健康網購 落單即送保健品！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金