黃瑋傑：料恒指18800-19300窄幅上落，若升穿後19500有阻力

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑

恒指7月開局一度升逾400點，高見19330點，惟成交淡靜，難配合大市持續向上勢頭？新能源車股造好，比亞迪(01211)、小鵬(09868)、理想(02015)截至上日（3日）收市，於現貨主板市場均錄得資金淨主動流入逾3億，小鵬靠G6提升銷量有望翻身？與其餘兩者新能源車黑馬睇齊有無難度？美國加息將見頂，現為合適時機以投資級債券鎖定收益？

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

─────────────

【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！

節目重溫► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

更多精彩節目:

直播節目《hot talk 1點鐘》 ► https://bit.ly/2T4T46z

─────────────

本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷/厭惡/謾駡/誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE89

仲要為影片按 Like及開啟新片提示！

其他科技股相關新聞：

商湯錄大手成交急跌創7個月低，世界AI大會舉行在即可博反彈？

傳阿里(09988)擬將優酷及土豆注入阿里影業，或單獨上市

《ＡＩ熱潮》華晨寶馬與百度簽約，探索ＡＩ與汽車業務融合創新

【ＡＩ熱潮】百度：文心一言手機程式內測版上架

【ＡＩ熱潮】百度文心一言Ａｐｐ上架蘋果內地Ａｐｐ Ｓｔｏｒｅ

其他滙控相關新聞：

滙控獲花旗唱好料次季績優回購加碼，股價現突破創近4年高可追入？

山西信託將出售合資公司滙豐晉信３１％股權，滙豐獲優先承購權

據報滙豐擬挖角瑞信中東高級財富管理團隊，冀擴大海灣地區業務

據報英國當局將約見滙豐萊斯等銀行高層，敦促提高存款利率

《強積金》下半年立法議程剔除強積金專項戶口草案等

滙控（００００５）港英共再斥２﹒８８億元回購４６４萬股

全城注視！銀行定存比較神器，助你搵到最佳息率！► 立即了解