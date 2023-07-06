  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

林家亨：恒指本周19300點遇阻力，跌至18500點才值博

06/07/2023

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨

 

　　美國聯儲局公布上月議息會議紀錄，大部分官員認為6月暫停加息為合適做法，並預計今年或仍會多次加息，市場加息見頂預期落空，將同時拖累美股以及港股？上日（5日）港股沽空比率創1998年以來最高，達27％，主板沽空金額大增至約235億，反映投資者看淡後市？現階段宜觀望為主？航運股連日造好，早前中遠海控(01919)無懼盈警炒上，東方海外(00316)第二季收入按年大跌近63％，股價又能否繼續受惠近日航運板塊氣氛帶動？股價抗跌力有多高？小鵬(09868)預計下半年月度交付量將會大增至1.5萬輛，刺激小鵬(XPEV)隔晚美股衝高5％，小鵬港股可跟隨美股向上嗎？上望空間有多少？ 比亞迪(01211)有關布局海外的消息不斷，惟股價無力向上，只要不失守此股價水平，仍具投資價值？

 

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

 

────────────

【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！

節目重溫 https://bit.ly/2T70l62

───────────── 

更多精彩節目

直播節目《hot talk 1點鐘 https://bit.ly/2T4T46z

────────────

本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷/厭惡/謾駡/誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！

────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel  https://bit.ly/3lhKE89

 

仲要為影片按 Like及開啟新片提示！

全新etnet健康網購，送你【健骨維他命D3(1000IU)】乙樽(價值$108)► 立即行動！

返回開市Good Morning

相關資料 - 

異動股

異動股

00658

中國高速傳動

1.160

異動股

01910

新秀麗

29.400

異動股

03939

萬國國際礦業

6.000

更多開市Good Morning

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 38,989.83
    -97.55 (-0.250%)
  • 標準普爾500指數
    跌 5,130.95
    -6.13 (-0.119%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 16,207.51
    -67.43 (-0.414%)
精選預託證券 More
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰升5.892
變動率︰+2.774%
較港股︰-3.41%
02388 中銀香港
按盤價(HKD)︰升20.892
變動率︰+2.279%
較港股︰-0.75%
02318 中國平安
按盤價(HKD)︰跌34.351
變動率︰-3.197%
較港股︰-1.15%
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰跌10.989
變動率︰-4.078%
較港股︰-0.10%
精選中資美股 More
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰跌6.400
變動率︰-4.620%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰跌3.640
變動率︰-4.712%
JD 京東
按盤價(USD)︰跌21.880
變動率︰-4.870%
TAL 好未來
按盤價(USD)︰跌13.420
變動率︰-9.447%
精選美股 More
沒有相關資料。
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 04/03/2024 18:29 EST
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：04/03/2024 18:00
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 04/03/2024 18:29 EST
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 00658 中國高速傳動
  • 1.160
  • 01910 新秀麗
  • 29.400
  • 03939 萬國國際礦業
  • 6.000
  • 08285 森浩集團
  • 0.028
  • 02511 君聖泰醫藥－Ｂ
  • 9.090
股份推介
  • 01038 長江基建集團
  • 46.150
  • 目標︰$50.00
  • 00257 光大環境
  • 2.890
  • 目標︰$3.50
  • 00522 ASMPT
  • 95.550
  • 目標︰--
  • 09987 百勝中國
  • 333.000
  • 目標︰$380.00
  • 02005 石四藥集團
  • 4.680
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 72.100
  • 00700 騰訊控股
  • 276.200
  • 00005 滙豐控股
  • 60.650
  • 03690 美團－Ｗ
  • 91.500
  • 00001 長和
  • 39.600
報章貼士
  • 01357 美圖公司
  • 2.790
  • 目標︰--
  • 00083 信和置業
  • 8.770
  • 目標︰--
  • 02400 心動公司
  • 15.160
  • 目標︰$17.50
熱炒概念股
即時重點新聞

04/03/2024 16:41  《盤後部署》恒指兩會期間缺乏方向，美圖展升浪目標3.5元

04/03/2024 12:55  【兩會焦點】本屆人大會議閉幕後不舉行總理記者會，包括未來幾年

04/03/2024 12:51  【兩會焦點】婁勤儉：全國人大圍繞改革抓立法，落實金融體制改革

04/03/2024 17:11  【兩會焦點】黃志祥指撤辣對樓市正面，鄭志剛料帶動交投四至五成

04/03/2024 17:55  【內房困局】碧桂園：將結合境外重組進度考慮向高院申請認可令

04/03/2024 18:04  【北水炒Ｄ乜】淨流入３６﹒６３億元，買美團沽理想汽車

04/03/2024 08:41  【大行炒Ｄ乜】星展降港交所至持有，多行下調百威亞太目標價

01/03/2024 10:36  《嚟緊炒Ｄ乜》新地受惠樓市全面撤辣，中線目標價９５銀

04/03/2024 16:49  《財資快訊》美電軟報７﹒８２６６，隔夜拆息與上日尾市持平

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 全國人大會期7天，總理記者會不舉行，A場三連升 新文章
人氣文章

新聞>中國故事

內地新聞| 內媒揭濟南有銀行櫃台員工被迫追績效，貼錢招存款新文章
人氣文章

新聞>生財有道

高息定存 | 富邦推4個月4.6厘全城最高，匯立6個月4.5厘新文章
品味生活
生活
人氣文章

著數速遞

機票優惠 |香港航空推花季優惠！櫻花季$1,400飛大阪、$1,130飛熊本！仲有札幌、沖繩等人氣日本航點！包20kg寄艙行李！同場平飛北京、上海、峇里最平$730起行
人氣文章

基金債券攻略．凌風

選混合資產基金，除笨有精
人氣文章

著數速遞

無印良品優惠｜MUJI網店推4大著數！多款商品低至5折 ！買$380減$30 / 半價入手牛肉咖喱 / $10燈芯草織拖鞋！完成一個任務贏行李箱、香薰噴霧器 2
DIVA CHANNEL
人氣文章

夢囈之上．林靖風 Cyrus Lamprecht

音樂會「梵志登與康特洛夫I」：仿如日光下的細雨，帶觀眾走在不需要打傘的雨季
人氣文章

建築.藝術.遠方．趙健明 Janice Chiu

跟隨川端康成《伊豆舞孃》的創作之路，回味文學大師「世界第一初戀」的絕美純愛！
人氣文章

古董投資秘笈．費吉

價值千萬清代扁壺變燈座？古董瓷器底部鑽穿一個小洞，「身價」即大跌？一個小洞對成交價影響多大？修補也無補於事？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
肥胖原因 | 熬夜1個月=飲咗65樽可樂熱量、即攝取9,000卡路里？營養師拆解睡眠不足致肥3大原因！即睇3個「瞓住瘦」好習慣新文章
人氣文章
疑某品牌隱形眼鏡含菌女子眼睛頻發炎！戴隱形眼鏡沖熱水涼會損眼？視光師：勿做4大高危行為
人氣文章
英王室噩耗 ｜ 英王查理斯45歲堂妹夫猝死！曾被喻為最英俊王室成員！醫生折解6種猝死徵兆
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 04/03/2024 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 04/03/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 05/03/2024 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 04/03/2024 16:41
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
1分鐘學投資
最新專題
More
人氣文章中國故事04/03/2024
神州經脈 | 全國人大會期7天，總理記者會不舉行，A場三連升
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰：什麼是觀落陰？人人都可參加地府自由行？遊地獄到底係點？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

全新etnet健康網購 落單即送保健品！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金