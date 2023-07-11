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黃瑋傑：中國中免雖股價弱勢仍看好，首級目標位122元

11/07/2023

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑

 

　　內地6月居民消費價格指數(CPI)按年持平，而生產者出廠價格指數(PPI)創7年半以來最大跌幅，市場憂慮內地或會出現通縮，加上美國6月通脹數據明日（12日）公布，聯儲局或考慮恢復加息，大市觀望氣氛濃厚，港股持續受壓機會大？ADR、夜期反映港股18500點有支持？大市悶局，惟旅遊相關股昨日炒上，中國中免(01880)上日（10日）一度飆升11％，大行對其部署分歧，目標價看多少？周大福(01929)上季粵港澳三地錄得增長，惟同店銷售增長不及整個行業，除淨前有何部署策略？

 

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