黃瑋傑：恒指正處於V型回升，18900點為轉勢關鍵

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑

港股上日（17日）因8號颱風休市，內地公布多項經濟數據，當中第二季國民生產總值(GDP)按年增長6.3％，惟按季則放緩至0.8％，多間大行下調內地經濟預測至全年5％，加上6月社會消費品零售總額較5月顯著回落，反映內地經濟證實踏入失速困境？目前已具備足夠條件令中央出手救市？比亞迪(01211)上周五（14日）發盈喜，儘管上半年經歷新能源車減價戰，但期間淨利潤按年增加約2倍，反映價格戰對比亞迪影響輕微抑或仍未反映？國泰(00293)亦發盈喜，預計上半年可扭虧為盈，而國內航空股上半年則預計未能扭虧，應該吼目前強勢的國泰，抑或追股價落後但處於復甦階段的國內航空股？

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