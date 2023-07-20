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恒指未企穩萬九，最後防線睇幾多？國策扶持下，新能源車銷量可持續增長？賭股失貴賓廳助力 ，收入難大升？

20/07/2023

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨

 

　　市場憂慮內地經濟復甦進度未如理想，人仔匯價再度偏軟，加上憂慮內房危機再度蔓延，恒指上日（19日）最多跌超過300點，午後跌勢喘定，收市報18952點，失守萬九關口，大市成交增至1117億元。年初至今每次反彈一浪低於一浪的「魔咒」未破除？十天線附近成最後支持？一日未能企穩萬九，上落市要轉勢言之尚早？國家工信部指，要將穩增長放在更加突出位置，加快落實促進汽車和家居消費等政策，在國策扶持下，新能源車銷量下半年可繼續增長？車企近年於海外市場動作頻頻，龍頭比亞迪(01211)於藍海市場優勢愈趨明顯？澳門7月首16日的博彩總收入預計逾82億元，日均賭收為4.93億元，上半年合計，賭收只及疫情前同期嘅54％水平，今年賭收應可達到政府預期1300億澳門元目標？在失去貴賓廳助力下，賭收要大升幅度有限？

 

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