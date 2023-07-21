溫鋼城：靜待月底政治局會議，恒指短線萬八為首關，次級支持落至16800點

嘉賓：iFAST Global Markets 副總裁 溫鋼城

恒指連跌三日，連北水都信心盡失，上日拉大隊走錢近140億元；人行、國家外匯局聯手救人民幣都無力托市，港股上日（20日）仍反覆低收，回落至萬九點以下，現時市底真的如此弱、還是只是營造條件讓下周於中央政治局會議期間托市？下周除了關注美國聯儲局的息口動向，主席鮑威爾會後聲明才是關鍵，或會釋出最新的加息周期時間表。市場資金緊絀，港元拆息（HIBOR）連續三日全線上揚，現時仍有進一步上升空間嗎？HIBOR續升，對本地樓市有甚麼影響？大行唱好九置(01997)，公司早前亦已發盈喜，似乎公司前景不俗？內地據報擬放鬆一線城市購房限貸政策，惟措施只涵蓋首置客，政策持續性及成效成疑？中央要提振民眾購房信心，已無計可施？

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