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當港股回落至約19168點，即保力加通道中線可作部署

03/08/2023

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨

 

　　評級機構惠譽降低美國主權信用評級，衝擊亞太區股市，加上內地刺激經濟具體措施遲遲未出台，恒指三連陰，上日一開市已失守兩萬關，跌幅最多擴大至536點，低見19475點，失守100天線並下試10天線。大市成交雖然輕微減少至1133億銀，但仍是連續多日上千億成交，大市回調屬正常調整？內媒報道指大眾旗下品牌捷達正與零跑(09863)商討合作，如消息屬實，今次合作亦可互惠互利？有望利好零跑前景？據報比亞迪(01211)正面臨印度調查，當局指控比亞迪少繳銷售汽車相關進口稅，上個月比亞迪亦曾申請於當地投資10億美元設廠，但就被當局以安全理由拒絕，開拓印度市場一波三折，最終成事機會有幾高？內地金融機構召開下半年工作會議，要求銀行繼續引導個人住房貸款利率和首付比例下行。內地繼續想透過內銀放水以支持內房行業，但未等到內房谷得起，內銀不良貸款率面臨上升風險，或率先成犧牲品？

 

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