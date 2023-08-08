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黃瑋傑：大市短期缺乏利好因素，或下試18900-19000點

08/08/2023

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑

 

　　內地即將公布7月通脹數據，市場憂慮7月或出現負增長，內地通縮風險有多大？如何影響港股後市走勢？中芯國際(00981)與華虹半導體(01347)將於星期五（11日）公布業績，後者昨日（8日）於上海科創板掛牌，A股收市僅升逾4％，H股更要大跌11％，投資者看淡芯片股前景與美國禁投令有關？據報內地正展開長達一年期醫藥反貪腐整治，至今已有逾150位醫院院長及書記被查，拖累上周A股醫藥股蒸發1500億元人民幣，今次非第一次，早於2006年及2013年內地亦有實施相關政策，是次行動對創新藥打擊最大？

 

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