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留意恒指兩個關鍵位：萬九關及7月底低位約19500點

09/08/2023

嘉賓：資深財經分析師 熊麗萍

 

　　人民幣走弱，加上內地外貿數據差過預期，上日（8日）港股低開229點之後捱沽，最多跌425點，雖然北水幫手撐市，但恒指收報19184點，跌353點，失守埋250天牛熊線（現處19297點），大市成交回升至1046億。最後防線19000點關口應該守得住？大型科企陸續放榜，阿里巴巴(09988)明日（10日）收市後就會率先公布業績，市場預料首季收入約2232億，按年增8.6％，經調整純利按年增18.6％至逾358億，市場普遍睇好今次業績？內房危機再升溫，據報碧桂園(02007)未能如期支付8月6日到期的兩筆美元債的票息，涉資約1.75億港元，股價全日急瀉逾一成四，創九個月新低。集團承認面對階段性的流動性壓力，債務問題短期內難解決，債務違約風險加大，恐變成「恒大2.0」？

 

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