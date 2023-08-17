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林家亨：騰訊高速增長時代已過，大股東沽貨下中線不值博

17/08/2023

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨

 

　　港股連跌四日，北水轉為淨流出港股，反映北水懶理，港股必定續受壓？北上資金通過陸股通連續八日淨流出A股，高盛指全球對沖基金正大舉拋售中國股票，加上傳聞內地交易所窗口指導公募基金，投資者宜做好防風措施？騰訊(00700)第二案業績遜預期，收入按季倒退百分之一，收入佔比最大的增值業務按季下跌逾6％，收入停滯不前原因何在？是否僅屬短期現象？京東(09618)第二季純利按年增加逾50％，惟經營利潤率按年減少及收入增速不及同業，反映百億補貼負面影響逐步浮現？TESLA中國下調部分車型價格，對內地新能源車的影響有多大？恒大汽車(00708)上日因集團主席離婚消息而急挫逾16％，反映市場始終對恒大汽車信心不足？即使近日獲紐頓集團入股，仍未能一改頹勢？

 

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