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溫傑：恒指處於牛熊共舞格局，下方最淡看16198點

21/08/2023

嘉賓：凱基亞洲投資策略部主管 溫傑

 

　　市場預計內地今天（21日）將會下調LPR利率，周末期間亦有不少部門傳出研究政策的消息，預計中央如何於放水、匯價及減息取得平衡？下調LPR利率對提振消費作用有多大？事實上，恒指自今年1月高位計算，已經下跌逾20％，符合技術性熊市的定義，預計恒指將繼續尋底抑或觸底反彈？恒指公司上周五（18日）布季檢結果，碧桂園(02007)遭剔除恒生指數，結果符合市場預期？小鵬(09868)公布第二季業績，為上市以來單季虧損最多的一季，高盛認為業績符合預期，惟績後ADR挫半成，反映市場並不收貨？管理層認為2025年可達到收支平衡，如何判斷管理層是否對未來前景過分樂觀？

 

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