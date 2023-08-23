熊麗萍：業績對大市影響有限，恒指反彈第一關為18000點

嘉賓：資深財經分析師 熊麗萍

恒指上日（22日）結束七連跌，下午一度錄得342點升幅，其後升幅收窄，收市升167點，成交略微縮減至1022億元，惟反彈勢頭下成交縮減，反映投資者入市信心仍然不足？根據彭博數據顯示，目前有超過一半藍籌的14天RSI處於30以下超賣水平，可判斷為恒指技術性反彈？快手(01024)第二季轉虧為盈，為上市以來首次錄得季度淨利潤，但公司仍然處於盈利初期，其盈利持續性成關鍵？目前只宜短炒？百度(09888)中期收入、純利、經調整純利均好過市場預期，短期低位有支持可買入？安踏(02020)第二季毛利率創新高，原因何在？體品股目前估值偏低，買入博反彈的獲利空間多大？

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

─────────────

【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！

節目重溫► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

更多精彩節目:

直播節目《hot talk 1點鐘》 ► https://bit.ly/2T4T46z

─────────────

本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷/厭惡/謾駡/誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE89

其他內需股相關新聞：

《績優尋寶》安踏績優大行齊升目標，九毛九盈利瀲增卻遭唱淡，內需股齊放榜可以點揀？

《午市前瞻》國家隊入市亦難敵市場力量 安踏百度績佳惟後市難料

【大行炒D乜】百度、快手、安踏、九毛九績後追揸沽？一表睇晒好清晰

《外資精點》滙證：安踏中期業績勝預期，微升目標價７％籲買入

《窩輪豪情－梁業豪》反彈幅度料可擴大

九毛九（０９９２２）中期純利逾２億人幣，升２﹒９倍，不派息

其他科技股相關新聞：

《績優尋寶》百度業績勝預期快手虧轉盈，同獲大行唱好股價造好，應如何部署？

騰訊（００７００）今斥４﹒０２億元回購１２６萬股

《外資精點》大摩：快手次季業績無警喜，目標８５元維持增持評級

《外資精點》滙證：快手收入組合轉變促盈利改善，升目標至９０元

《外資精點》滙證：百度次季表現勝預期，料ＡＩ將帶動廣告收入

《外資精點》瑞銀：百度次季營收及利潤勝預期，籲買入

《外資精點》大和：快手次季盈利遠勝預期，升目標價至９５元

百度李彥宏：料下半年在線營銷業務復甦趨勢維持

ＴＶＢ（５１１）與騰訊視頻簽框架協議，拓港產劇新渠道

全城注視！銀行定存比較神器，助你搵到最佳息率！► 立即了解