  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

友邦業績理想料下半年仍向好，持貨者可於保力加通道中軸止賺

24/08/2023

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨

 

　　港股連彈兩日，日內撲18000點大關後，恒指幾乎蒸發日內升幅，尾市再度回勇，最終都只升54點。反彈幅度不似預期，只是「死貓彈」？恒指RSI去到30以下，告別「要錢唔要貨、殘賣」時間？知乎(02390)季度虧損再收窄，展望2023年下半年，知乎表示會把資源用於生成式AI技術的開發和變現之中，對業績有何影響？友邦(01299)半年多賺46％，其中新業務價值更勁升三成七，有望利好股價表現？內地汽車市場價格戰卷土重來，會否重蹈年初覆徹？林Sir最愛的新能源車板塊齊齊回吐，反而為入市好機會？

 

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

 

─────────────

 

【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上855分開始，都會有【開市Good Morning】！

 

節目重溫► https://bit.ly/2T70l62

 

───────────── 

 

更多精彩節目

 

直播節目《hot talk 1點鐘》 ► https://bit.ly/2T4T46z

 

─────────────

 

本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷/厭惡/謾駡/誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！

 

─────────────

 

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE89

 

其他保險股相關新聞：
友邦中期多賺逾四成符預期，股價逆市下跌，應如何部署？
友邦料本港及澳門的MCV業務將可持續增長
國壽白濤：下半年保費收入增速料較上半年回調，但優於２０２２年
《外資精點》大摩：國壽中期純利略遜預期，Ｈ股目標２０元籲增持
國壽：內房債敞口少於０﹒２％，遠洋集團對整體投資資產風險可控
為１﹒８億內訌惹關注，平安建投稱事涉平安建設股權糾紛
友邦保險半年賺２２﹒５億美元升近４６％，中期息４２﹒２９港仙
中國平安（２３１８）旗下平安銀行中期盈利２５４億人幣升１５％

其他地產股相關新聞：
樓市「低沉」荃灣首置地流標；地產股何去何從？
《本港樓市》市場早料油柑頭首置項目或流標，交房協發展可縮成本
《本港樓市》荃灣油柑頭首置住宅地流標，將交由房協興建首置項目
《本港樓市》陳茂波：推地決心絕不因短期市場波動而動搖

全城注視！銀行定存比較神器，助你搵到最佳息率！► 立即了解

返回開市Good Morning

相關資料 - 

異動股

異動股

00658

中國高速傳動

--

異動股

01910

新秀麗

--

異動股

03939

萬國國際礦業

--

更多開市Good Morning

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 38,989.83
    -97.55 (-0.250%)
  • 標準普爾500指數
    跌 5,130.95
    -6.13 (-0.119%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 16,207.51
    -67.43 (-0.414%)
精選預託證券 More
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰升5.892
變動率︰+2.774%
較港股︰-3.41%
02388 中銀香港
按盤價(HKD)︰升20.890
變動率︰+2.279%
較港股︰-0.76%
02318 中國平安
按盤價(HKD)︰跌34.348
變動率︰-3.197%
較港股︰-1.16%
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰跌10.988
變動率︰-4.078%
較港股︰-0.11%
精選中資美股 More
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰跌6.400
變動率︰-4.620%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰跌3.640
變動率︰-4.712%
JD 京東
按盤價(USD)︰跌21.880
變動率︰-4.870%
TAL 好未來
按盤價(USD)︰跌13.420
變動率︰-9.447%
精選美股 More
M
Macy's
按盤價(USD)︰升20.450
變動率︰+13.548%
COIN
Coinbase Global
按盤價(USD)︰升229.150
變動率︰+11.362%
INTC
英特爾
按盤價(USD)︰升45.610
變動率︰+4.085%
TSLA
特斯拉
按盤價(USD)︰跌188.140
變動率︰-7.156%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 04/03/2024 18:34 EST
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：04/03/2024 18:00
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 04/03/2024 18:34 EST
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 00658 中國高速傳動
  • 1.160
  • 01910 新秀麗
  • 29.400
  • 03939 萬國國際礦業
  • 6.000
  • 08285 森浩集團
  • 0.028
  • 02511 君聖泰醫藥－Ｂ
  • 9.090
股份推介
  • 01038 長江基建集團
  • 46.150
  • 目標︰$50.00
  • 00257 光大環境
  • 2.890
  • 目標︰$3.50
  • 00522 ASMPT
  • 95.550
  • 目標︰--
  • 09987 百勝中國
  • 333.000
  • 目標︰$380.00
  • 02005 石四藥集團
  • 4.680
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 72.100
  • 00700 騰訊控股
  • 276.200
  • 00005 滙豐控股
  • 60.650
  • 03690 美團－Ｗ
  • 91.500
  • 00001 長和
  • 39.600
報章貼士
  • 01357 美圖公司
  • 2.790
  • 目標︰--
  • 00083 信和置業
  • 8.770
  • 目標︰--
  • 02400 心動公司
  • 15.160
  • 目標︰$17.50
熱炒概念股
即時重點新聞

04/03/2024 16:41  《盤後部署》恒指兩會期間缺乏方向，美圖展升浪目標3.5元

04/03/2024 12:55  【兩會焦點】本屆人大會議閉幕後不舉行總理記者會，包括未來幾年

04/03/2024 12:51  【兩會焦點】婁勤儉：全國人大圍繞改革抓立法，落實金融體制改革

04/03/2024 17:11  【兩會焦點】黃志祥指撤辣對樓市正面，鄭志剛料帶動交投四至五成

04/03/2024 17:55  【內房困局】碧桂園：將結合境外重組進度考慮向高院申請認可令

04/03/2024 18:04  【北水炒Ｄ乜】淨流入３６﹒６３億元，買美團沽理想汽車

04/03/2024 08:41  【大行炒Ｄ乜】星展降港交所至持有，多行下調百威亞太目標價

01/03/2024 10:36  《嚟緊炒Ｄ乜》新地受惠樓市全面撤辣，中線目標價９５銀

04/03/2024 16:49  《財資快訊》美電軟報７﹒８２６６，隔夜拆息與上日尾市持平

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 全國人大會期7天，總理記者會不舉行，A場三連升 新文章
人氣文章

新聞>中國故事

內地新聞| 內媒揭濟南有銀行櫃台員工被迫追績效，貼錢招存款新文章
人氣文章

新聞>生財有道

高息定存 | 富邦推4個月4.6厘全城最高，匯立6個月4.5厘新文章
品味生活
生活
人氣文章

娛樂情報

61歲林韋辰抖音公開新戀情！戀上「東北妹」春風滿面！與網球女神李思雅分手7年再闖情關
人氣文章

玄來更精彩．黃美雲

九運2024｜時尚界以火辣極端風格迎接九運？烈焰红唇、金飾鑽石是源於對現實極端逃避？還是顛覆沉悶時尚？
人氣文章

財識兼收．止凡

全面撤辣，網友有何睇法？
DIVA CHANNEL
人氣文章

Beauty

從《命中注定我愛你》到《周處除三害》、《怒潮》，阮經天如何從「偶像劇天王」蛻變到「狂人影帝」？
人氣文章

Art & Living

《可憐的東西》：Emma Stone全裸演出！從初生女孩到無止境的性探索，揭露文明社會下的女性枷鎖
人氣文章

香港‧寶‧藏．Alex Lai

香港藝術節《無題14公里》：從阿拉伯藝術的萬花筒中，探討西方主流價值的霸權
健康好人生 Health Channel
人氣文章
沒胃口 | 沒有食欲是脾虛！想吃卻吃不下是胃的問題！為甚麼會吃不下？中醫推介健脾補肺「五指毛桃雞湯」
人氣文章
麻疹疫苗 | 全球麻疹個案激增！香港錄3宗，患者包括兩名嬰幼兒！醫生：3類高危人士盡快打疫苗！即睇麻疹感染徵狀新文章
人氣文章
全球最佳醫院排行榜2024出爐！香港250強不入？這兩個地方包辦Top 5！亞洲第一醫院在哪裏？即睇全球及亞洲Top 10醫院
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 04/03/2024 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 04/03/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 05/03/2024 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 04/03/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
政經專訪
最新專題
More
人氣文章中國故事04/03/2024
神州經脈 | 全國人大會期7天，總理記者會不舉行，A場三連升
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰：什麼是觀落陰？人人都可參加地府自由行？遊地獄到底係點？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

全新etnet健康網購 落單即送保健品！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金