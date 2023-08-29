  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

黃瑋傑：港股僅屬技術性反彈，達首級目標18638點後才有力上試萬九關

29/08/2023

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑

 

　　港股上日（28日）受內地股票印花稅減半帶動，日內最多升逾600點。惟大市未能維持強勁升幅，收市升幅縮至僅得175點，成交亦「掹車邊」達千億門欖，險守十天線水平。港股上日表現，已充分反映出內地減印花稅的利好作用有限？在互聯互通機制下，因應香港與內地交易成本差異，或拖累北水買賣港股意欲？內地券商股上日跟隨大市走勢先高後低，為何有政策支持都難利好股價？市場信心仍為關鍵？內地股市重演先高後急跌風險有多大？HIBOR全線下跌，對供樓客而言為天大福音，但對本地地產股而言屬前景絆腳石？新世界(00017)上日位居表現最差藍籌三甲，現時股價見底沒有？新能源車龍頭比亞迪(01211)中期按年多賺逾2倍至109.5億元人民幣，收入亦有逾72％增長。料市場對中期業績反應較小？符合盈喜預期的比亞迪，暫未能為市場帶來驚喜？內地經濟復甦未如理想，難料民眾消費力有否增加；比亞迪下半年要維持如此強勁增長難度大嗎？

 

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

 

─────────────

 

【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上855分開始，都會有【開市Good Morning】！

 

節目重溫► https://bit.ly/2T70l62

 

───────────── 

 

更多精彩節目

 

直播節目《hot talk 1點鐘》 ► https://bit.ly/2T4T46z

 

─────────────

 

本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷/厭惡/謾駡/誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！

 

─────────────

 

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE89

 

 

其他比亞迪相關新聞：
比亞迪中期多賺兩倍符預期，大行唱好股價飆逾半成，可以點部署？
《外資精點》摩通：對比亞迪次季績佳不感意外，目標價３００元
《中概異動》小鵬汽車（０９８６８）漲逾５％，現報７５﹒８５元
《中概異動》理想汽車升近５％突破１０天線，現報１６２﹒４元
《菲常論證－溫蕎菲》比亞迪中期純利升兩倍，小鵬獲北水青睞
《Ａ股焦點》比亞迪Ａ升近２％，上半年盈利增２倍
《外資精點》花旗：比亞迪上半年淨利潤符預期，目標價６０２元
比亞迪（０１２１１）中期盈利１０９億人幣，升２倍，不派息
《神州民企》比亞迪電子（２８５）中期盈利升１﹒４倍，不派息

 

其他內房股相關新聞：
憧憬更多支持政策出台無懼業績倒退，內房物管股可博持續反彈？
華潤置地訂立上限２３億元定期貸款融資協議，為期３６個月
【樓市鬆綁】瑞銀：存量房貸利率下調或很快落地
《中資異動》富力（２７７７）升近８％，中期虧損降至５１億人幣
碧桂園服務中期純利跌８﹒７％至２３﹒５億人幣，不派息
《外資精點》大和維持越秀地產買入評級，目標價１２﹒４元
《外資精點》摩通：招行第二季表現好壞參半，Ｈ股目標價５６元
【樓市鬆綁】京滬深均稱沒執行「認房不認貸」政策

全新etnet健康網購，送你【健骨維他命D3(1000IU)】乙樽(價值$108)► 立即行動！

返回開市Good Morning

相關資料 - 

異動股

異動股

00658

中國高速傳動

--

異動股

01910

新秀麗

--

異動股

03939

萬國國際礦業

--

更多開市Good Morning

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 38,989.83
    -97.55 (-0.250%)
  • 標準普爾500指數
    跌 5,130.95
    -6.13 (-0.119%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 16,207.51
    -67.43 (-0.414%)
精選預託證券 More
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰升5.892
變動率︰+2.774%
較港股︰-3.41%
02388 中銀香港
按盤價(HKD)︰升20.891
變動率︰+2.279%
較港股︰-0.76%
02318 中國平安
按盤價(HKD)︰跌34.348
變動率︰-3.197%
較港股︰-1.16%
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰跌10.988
變動率︰-4.078%
較港股︰-0.11%
精選中資美股 More
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰跌6.400
變動率︰-4.620%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰跌3.640
變動率︰-4.712%
JD 京東
按盤價(USD)︰跌21.880
變動率︰-4.870%
TAL 好未來
按盤價(USD)︰跌13.420
變動率︰-9.447%
精選美股 More
沒有相關資料。
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 04/03/2024 18:34 EST
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：04/03/2024 18:00
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 04/03/2024 18:34 EST
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 00658 中國高速傳動
  • 1.160
  • 01910 新秀麗
  • 29.400
  • 03939 萬國國際礦業
  • 6.000
  • 08285 森浩集團
  • 0.028
  • 02511 君聖泰醫藥－Ｂ
  • 9.090
股份推介
  • 01038 長江基建集團
  • 46.150
  • 目標︰$50.00
  • 00257 光大環境
  • 2.890
  • 目標︰$3.50
  • 00522 ASMPT
  • 95.550
  • 目標︰--
  • 09987 百勝中國
  • 333.000
  • 目標︰$380.00
  • 02005 石四藥集團
  • 4.680
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 72.100
  • 00700 騰訊控股
  • 276.200
  • 00005 滙豐控股
  • 60.650
  • 03690 美團－Ｗ
  • 91.500
  • 00001 長和
  • 39.600
報章貼士
  • 01357 美圖公司
  • 2.790
  • 目標︰--
  • 00083 信和置業
  • 8.770
  • 目標︰--
  • 02400 心動公司
  • 15.160
  • 目標︰$17.50
熱炒概念股
即時重點新聞

04/03/2024 16:41  《盤後部署》恒指兩會期間缺乏方向，美圖展升浪目標3.5元

04/03/2024 12:55  【兩會焦點】本屆人大會議閉幕後不舉行總理記者會，包括未來幾年

04/03/2024 12:51  【兩會焦點】婁勤儉：全國人大圍繞改革抓立法，落實金融體制改革

04/03/2024 17:11  【兩會焦點】黃志祥指撤辣對樓市正面，鄭志剛料帶動交投四至五成

04/03/2024 17:55  【內房困局】碧桂園：將結合境外重組進度考慮向高院申請認可令

04/03/2024 18:04  【北水炒Ｄ乜】淨流入３６﹒６３億元，買美團沽理想汽車

04/03/2024 08:41  【大行炒Ｄ乜】星展降港交所至持有，多行下調百威亞太目標價

01/03/2024 10:36  《嚟緊炒Ｄ乜》新地受惠樓市全面撤辣，中線目標價９５銀

04/03/2024 16:49  《財資快訊》美電軟報７﹒８２６６，隔夜拆息與上日尾市持平

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 全國人大會期7天，總理記者會不舉行，A場三連升 新文章
人氣文章

新聞>中國故事

內地新聞| 內媒揭濟南有銀行櫃台員工被迫追績效，貼錢招存款新文章
人氣文章

新聞>生財有道

高息定存 | 富邦推4個月4.6厘全城最高，匯立6個月4.5厘新文章
品味生活
生活
人氣文章

娛樂情報

港姐蘇可欣8年苦無發揮宣布離開TVB！重操故業再做空姐：冇唔捨得啦
人氣文章

生財有道

高息定存 | 富邦推4個月4.6厘全城最高，匯立6個月4.5厘
人氣文章

職場英語教室．Zephyr Yeung

職場英文｜指正別人錯誤講You're wrong隨時得罪人？一文學識5個有禮貌而不尷尬的表達方式！
DIVA CHANNEL
人氣文章

夢囈之上．林靖風 Cyrus Lamprecht

音樂會「梵志登與康特洛夫I」：仿如日光下的細雨，帶觀眾走在不需要打傘的雨季
人氣文章

香港‧寶‧藏．Alex Lai

半島酒店聯乘天星小輪！於「世星號」歎維港半島經典下午茶，暫離塵囂優遊周末
人氣文章

Art & Living

《可憐的東西》：Emma Stone全裸演出！從初生女孩到無止境的性探索，揭露文明社會下的女性枷鎖
健康好人生 Health Channel
人氣文章
天氣忽冷忽熱易誘發心血管、呼吸系統疾病！8款暖身禦寒湯水＋產熱食物推介！熱齋啡助保暖但令血壓升高？新文章
人氣文章
腹肌訓練 | 做捲腹運動做到腰痛？專業導師分享常見錯誤！躺著做3個腹部訓練，鍛練上腹、下腹、側腹核心肌群！比仰臥起坐更有效？ 3
人氣文章
政府提供12項醫療津貼體檢項目：免費睇牙、體檢，資助篩查大腸癌、子宮頸普查！不同性別年齡都受惠！即睇申請及費用詳情
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 04/03/2024 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 04/03/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 05/03/2024 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 04/03/2024 16:41
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
1分鐘學投資
最新專題
More
人氣文章中國故事04/03/2024
神州經脈 | 全國人大會期7天，總理記者會不舉行，A場三連升
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰：什麼是觀落陰？人人都可參加地府自由行？遊地獄到底係點？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

全新etnet健康網購 落單即送保健品！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金