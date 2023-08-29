黃瑋傑：港股僅屬技術性反彈，達首級目標18638點後才有力上試萬九關

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑

港股上日（28日）受內地股票印花稅減半帶動，日內最多升逾600點。惟大市未能維持強勁升幅，收市升幅縮至僅得175點，成交亦「掹車邊」達千億門欖，險守十天線水平。港股上日表現，已充分反映出內地減印花稅的利好作用有限？在互聯互通機制下，因應香港與內地交易成本差異，或拖累北水買賣港股意欲？內地券商股上日跟隨大市走勢先高後低，為何有政策支持都難利好股價？市場信心仍為關鍵？內地股市重演先高後急跌風險有多大？HIBOR全線下跌，對供樓客而言為天大福音，但對本地地產股而言屬前景絆腳石？新世界(00017)上日位居表現最差藍籌三甲，現時股價見底沒有？新能源車龍頭比亞迪(01211)中期按年多賺逾2倍至109.5億元人民幣，收入亦有逾72％增長。料市場對中期業績反應較小？符合盈喜預期的比亞迪，暫未能為市場帶來驚喜？內地經濟復甦未如理想，難料民眾消費力有否增加；比亞迪下半年要維持如此強勁增長難度大嗎？

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

─────────────

【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！

節目重溫► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

更多精彩節目:

直播節目《hot talk 1點鐘》 ► https://bit.ly/2T4T46z

─────────────

本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷/厭惡/謾駡/誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE89

其他比亞迪相關新聞：

比亞迪中期多賺兩倍符預期，大行唱好股價飆逾半成，可以點部署？

《外資精點》摩通：對比亞迪次季績佳不感意外，目標價３００元

《中概異動》小鵬汽車（０９８６８）漲逾５％，現報７５﹒８５元

《中概異動》理想汽車升近５％突破１０天線，現報１６２﹒４元

《菲常論證－溫蕎菲》比亞迪中期純利升兩倍，小鵬獲北水青睞

《Ａ股焦點》比亞迪Ａ升近２％，上半年盈利增２倍

《外資精點》花旗：比亞迪上半年淨利潤符預期，目標價６０２元

比亞迪（０１２１１）中期盈利１０９億人幣，升２倍，不派息

《神州民企》比亞迪電子（２８５）中期盈利升１﹒４倍，不派息

其他內房股相關新聞：

憧憬更多支持政策出台無懼業績倒退，內房物管股可博持續反彈？

華潤置地訂立上限２３億元定期貸款融資協議，為期３６個月

【樓市鬆綁】瑞銀：存量房貸利率下調或很快落地

《中資異動》富力（２７７７）升近８％，中期虧損降至５１億人幣

碧桂園服務中期純利跌８﹒７％至２３﹒５億人幣，不派息

《外資精點》大和維持越秀地產買入評級，目標價１２﹒４元

《外資精點》摩通：招行第二季表現好壞參半，Ｈ股目標價５６元

【樓市鬆綁】京滬深均稱沒執行「認房不認貸」政策

全新etnet健康網購，送你【健骨維他命D3(1000IU)】乙樽(價值$108)► 立即行動！