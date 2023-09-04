溫傑：調整印花稅非唯一救市良方，中長線仍須留意內地經濟及美國息口

嘉賓：凱基亞洲投資策略部主管 溫傑

本地投資者苦求港府跟隨內地下調股票印花稅之際，政府雖已成立促進股票市場流動性專責小組，探討活躍本地股票市場的良方，但財政司司長陳茂波卻出口否定減印花稅對提振股市的成效，言論會否成為拖累港股的最後一根稻草？與大市走勢相關的港交所(00388)走勢恐難改善？澳門8月賭收按年升近7倍至172億澳門元以上，為2020年2月以來單月新高，濠博企復甦進度理想，卻難言行業重回舊日風光？以業務多元性而言，哪間博企前景最好？出行相關股攜程(09961)今日將公布中期業績，集團早已在首季轉虧為盈，次季又能否延續高增長？加入國指成份股及獲大行唱好加持下，對股價提振作用有多大？另外，比比亦會分析觀眾上周的投票股中聯通(00762)，拆解中資電訊商業績數字之謎！

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