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黃瑋傑：若恒指未能向上突破，料17500-18500點區間橫行

05/09/2023

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑

　　內地推出連環拳提振股市及樓市，刺激港股上日（4日）反彈462點，成交增至逾1500億，9RSI亦回升至60水平，再向上動力足夠嗎？內地政策對港股的利好作用有多持續？攜程(09961)第二季收入按年增加1.8倍，淨利潤按年增8.1倍，惟按季表現難及首季，仍可看好集團前景？內地接二連三推出提振樓市措施，反映中央對救樓市決心強，惟內房股仍未脫險？短炒板塊有貼士！海爾智家(06690)上半年業績不俗，加上受惠內地樓市刺激作用，可中長線部署？

 

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