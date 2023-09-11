郭思治：恒指今年低位未見，個股嚴守3-5%止賺止蝕

嘉賓：香港股票分析師協會副主席 郭思治

港股暴雨後回歸，上星期恒指已失守10天、20天線，目前處於多條移動平均線之下，夜期已經跌穿18000點，反映恒指技術走勢進一步轉差，加上基本面未有改善，失守18000點難避免？阿里巴巴(09988)再有人事變動，張勇辭任阿里雲董事長兼首席執行官，張勇於三個月內辭任兩個重要崗位，或動搖投資者對集團的信心？另外，旗下盒馬鮮生傳出因大市氣氛未恢復，估值未能達到預期，公司擬暫時擱置上市計劃，對公司股價有何影響？中石油(00857)宣布已成功收購普天新能源100%股權，公司表示會捉緊未來三年發展新能源產業，惟被收購的公司債台高築，對中石油來說是次收購屬弊多於利？三桶油年初至今均有雙位數升幅，今年仍值追入嗎？

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