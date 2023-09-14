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港股風雨中企穩萬八點，恒指止連跌後市不用太悲觀

14/09/2023

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨

 

　　A股受壓，加上市場觀望今晚美國公布通脹數據，港股上日高開低走，曾升過百點後轉跌，恒指連跌六日，共插834點或4.4％，萬八點大關又再次失而復得。恒指走勢反覆，萬八關久守必失？歐盟向中國電動車出手，歐盟執委會主席馮德萊恩表示，將對中國電動汽車展開反補貼調查。強調「歐洲歡迎競爭，但不是逐底競爭」。事件令車股尾市受壓，對車企後續造成幾大影響呢？國際油價自6月中以來累升三成，近日在高位整固，有回吐壓力？三桶油仲可唔可以買？

 


 

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