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溫傑指弱人民幣能抵銷通縮影響，惟息差擴闊及美國經濟較預期好續拖累人民幣走勢

18/09/2023

嘉賓：凱基亞洲投資策略部主管 溫傑

 

　　多國央行本周公布最新基準利率前夕，港股上周五（15日）雖回升百餘點，惟仍受制於18500點水平，彈散市未完？港股創業板指數走勢更令人失望，上周五進一步跌逾2％至歷史新低25.3點，更有逾半創業板指數股份錄零成交！指數「歸零」在即，短線難脫「啤殼樂團」污名？港府一於懶理股市低迷氣氛，近日力推「香港夜繽紛」系列活動，盼能振興夜經濟。然而，香港又能如何應對內地商場的低價競爭？過度投資在消費市場，反而導致資源錯配？生物科技板塊似乎是弱市中的一點曙光！香港上市生物科技指數（HKBIO）上周五收升逾2％，除了跑贏恒指，亦能重返千點水平之上，此升幅屬官員正面言論所影響？部署此板塊有何風險？

 


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