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溫傑：恒指本周大升動力不足，料維持17500至18500點區間上落

25/09/2023

嘉賓：凱基亞洲投資策略部主管 溫傑

 

　　內地持續出招托市，除傳出放寬外資對部分A股持股上限，中美雙方又宣布成立經濟領域工作小組，包括「經濟工作小組」和「金融工作小組」，加強雙方商貿合作。消息傳出後，美股中概股急彈，此舉屬中美破冰先兆？其利好作用能否延續到本周港股身上？然而市場預料美國最快明年才有機會開始減息，對科技股而言，現時仍有下行風險？內房物管股方面消息不斷，融創中國(01918)公布債務重組計劃結果，除了刺激旗下物管融創服務(01516)上周五（22日）升37％外，亦帶動一眾高危內房旗下物管股集體急升，債務重組似乎是內房行業的曙光？但為何並非每間內房企都適合以債務重組解決財困問題？


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