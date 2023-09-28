林家亨：恒指第四季溫和復甦，預計有10－15％升幅

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨

內地8月全國規模以上企業利潤按年增加逾17％，終止5個月跌勢，局方表示，政策效果日益顯現，令工業利潤回穩，反映內地經濟維穩有效？港股或現曙光？惟技術走勢早前已跌穿黃金比率反彈0.618倍的17600點，恒指短期轉勢難？醫藥股昨日（27日）又再彈高，藥明康德(02359)公布其附屬公司擴建兩個多肽生產基地，刺激股價飆升逾7％，減肥藥概念股熱炒，加上醫藥股股價低殘，相關股份吼得過？惟投資者仍需擔心股價炒高後遭大股東減持風險？比亞迪(01211)上星期銷量增長放慢，而理想(02015)截至上日止，已達到蔚來(09866)、小鵬(09868)及華為一個月的交付量總和，目前股價落後追得過？華為問界M9將於今年年底推出市場，與同款車型相比，其性價比高嗎？





【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

─────────────

【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！

節目重溫► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

更多精彩節目:

直播節目《hot talk 1點鐘》 ► https://bit.ly/2T4T46z

─────────────

本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷/厭惡/謾駡/誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE89

其他油股及航空股相關新聞：

憂供應緊張油價創逾一年高大行齊唱好，三桶油邊隻最值博？航空股未宜撈底？

《中國要聞》國內航線燃油附加費１０月５日起加至７０及１３０元

《Ａ股焦點》東航ＡＨ分化，中秋國慶投放運力達疫前１﹒３倍

《異動股》中海油、中石油高開逾２％領漲油股，紐油創一年新高

恒指低開２４點報１７５８７，中升挫３％，中海油中石油漲逾２％



其他騰訊相關新聞：

騰訊密密回購兼獲大行祝福仍失守300元，可以點部署？

《午市前瞻》港股10月料持續弱勢 看淡菜鳥招股反應

【內房困局】萬達商管今年難上市，據報萬達請求投資人不提出回購

《駐京專電》騰訊等２６家獲發首批Ａｐｐ分發平台名稱及備案編號

【ＡＩ熱潮】高通夥騰訊音樂，利用終端側ＡＩ推「驍龍臻品音質」

《Ａ股焦點》銀河證券指遊戲行業高增長可期，個股表現分化

《行業數據》騰訊雲：中國數字經濟規模增至５０萬億元，世界第二

全城注視！銀行定存比較神器，助你搵到最佳息率！► 立即了解