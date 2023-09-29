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港股補回去年「雙十一」裂口機會大，最懷情況見16100點

29/09/2023

嘉賓：iFAST Global Markets 副總裁 溫鋼城

 

　　美國長債息抽升，環球股市繼續受壓，恒生指數上日高見17627點後掉頭向下，再次跌穿周二（26日）低位17379點，刷新十個月新低，亦是今年的新低，成交續弱僅得約800億。短短一個星期已經兩次跌穿今年低位，港股向下補上年1117300點的裂口機會大？最後防線應該放哪裡？北水上日27日）收爐，港股缺水下，投資者宜先忍手？ 債息高企同時拖累科技股最近回調，恒科指由高位731號的4688點回落到上日的3778點，回調左近兩成，現接近超賣水平，有無機會觸底反彈？中長線股票可開始收集？內地「加長版黃金周」即將開始，不過黃金周相關股表現不似預期，濠賭股銀娛(00027)和金沙(01928)更為上日表現最差藍籌股，受澳門政府打擊換錢黨的影響？現時是否逐步儲貨的時機？

 


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