林家亨：恒指下跌空間有限，近萬七點附近應分階段吸納

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨

美匯指數創10個月新高，美債息更處於16年高位，港股連跌第二日，低見17094點再穿底，續為逾十個月低位，最終收市報17195點，跌135點，成交只有576億，連同指數雙雙見今年以來低位。近期負面消息已基本消化？大市處於尋底格局最後階段？目前可以入手搏反彈未？內地新能源車企9月交付量數據中，理想(02015)表現比較亮眼，單月交付3萬6千架，按年急增逾兩倍，但按月只有單位數升幅，至於龍頭比亞迪(01211)按年就升四成多，不過按月亦只升約4％，甚至有車企按月交付量更要倒退。若暫時以9月的數據來看，「金九銀十」傳統旺季的銷售情況似乎不如想像中熱烈？9月29日至10月3日期間，訪澳門旅客累計逾65萬人次，相當於日均約13萬人次，按年升超過四倍，但一眾賭股並無太大起色，皆因市況差拖累？失去貴賓廳後，訪澳旅客再多，都只是旺丁不旺財？





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