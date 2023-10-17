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黃瑋傑：恒指初步反彈目標最高可見18175點，下方10天線有支持

17/10/2023

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑

 

　　港股上周五（13日）回吐逾400點後，上日（16日）持續弱勢，曾倒升44點後再度向下，其後受內地股市下跌拖累，跌幅擴大至最多跌逾200點，全日低位險守17600點附近水平，收市仍跌173點，報17640點，失守20天線（約17675點），大市成交額只有737億。回顧上周中央買四大國有內銀股，出手撐經濟，但恒指連升六日的反彈勢頭未能持續，上日亦未能重返萬八大關，變相上周表現只屬於假突破？再向下尋底機會仍然較大，恒指未算真正脫險？安踏體育(02020)向經營亞洲女性運動服飾品牌MAIA ACTIVE收購逾75％股權，集團指收購可以進一步強化女性業務品牌組合，消息帶動之下，安踏上日最多升4％，此次交易利好作用可以維持嗎？安踏收市升幅收窄至不足1％，未能企穩250天線（約92元附近），不過股價自本月低位（83元）計，累計回升近一成，再向上空間尚餘多少？零跑(09863)上日收市後派業績，受惠銷量增加及平均售價提升，第三季經調整淨虧損，收窄至78千萬元，並提前達成毛利率轉正的目標，可加快集團扭虧時間表嗎？

 


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