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溫鋼城：港股目前離年內低位不遠，料最差落至16000點有支持

20/10/2023

嘉賓：iFAST Global Markets 副總裁 溫鋼城

 

　　美國聯儲局主席鮑威爾暗示下月不加息，惟整體加息周或再延長，美國十年期債息再抽高至5厘以上，對港股科技板塊拖累有多大？各電商相繼加入「雙十一」前哨戰，普遍推出低價優惠搶客，惟面對內地民眾消費降級兼行業競爭激烈，單以低價促銷已非吸客良方？在各電商資金較昔日緊張下，「以本傷人」反易成「內傷」﹑「雙十一」恐變「傷十一」？近期維持弱勢的京東集團(09618)上日（19日）失守紅底股之列，更刷新本港第二上市新低，即使9RSI已回至超賣水平，基本面上仍未具備反彈動力？港交所(00388)今日（20日）將公布第三季業績，各券商對業績看法正面，惟IPO市場反應仍偏淡，對業績不宜過分樂觀？要重回全球IPO排名前列，仍存甚麼阻滯？手機設備股上日逆市強勢，當中舜宇光學(02382)更曾升逾一成，如何解讀近期股價強勢？生產手機鏡頭比生產其他手機配件更有發展空間？

 


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