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溫鋼城：強勢股開始轉弱為大市見底先兆，料港股再跌空間有限

27/10/2023

嘉賓：iFAST Global Markets 副總裁 溫鋼城

 

　　新一份《施政報告》公布後翌日（26日），港股以跌40點回應，雖守萬七關，但成交續弱足以反映市場對股市的冷淡！恒指現時估值維持偏低水平，上方又蟹貨重重，短線維持弱勢屬意料之內？中央同樣落力救市，惟單靠下半年連環出招，又能拯救現時A股積弱的市場情緒嗎？上日公布第三季業績的渣打集團(02888)，除稅前基本溢利跌2％，除稅前法定溢利跌幅更有54％，遜市場預期，拖累上日股價曾跌逾12％至近半年新低59.2元，收市仍跌逾11％；市場有否對此業績反應過度？現價已充分反映業績的負面影響？美息未見頂下，料港美息差或會擴闊，或是渣打息差收入的潛在利好消息？然而內房財困未解，未來內房相關撥備恐有增無減？或是拖累未來業績的一大絆腳石？建設銀行(00939)為內銀業績期掀開序幕，建行第三季賺逾2％881億元人民幣，惟利息淨收入手續費及佣金淨收入均跌，預料對建行今日（27日）股價會有多大影響？未出業績的內銀股，又有甚麼部署貼士？

 


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