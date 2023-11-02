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林家亨：料美國聯儲局年內再加息機會微，最快明年年中始減息

02/11/2023

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨

 

　　美國聯儲局11月議息維持利率於5.25厘至5.5厘不變，符合市場預期。主席鮑威爾指，美國第三季經濟增長仍然強勁，重申將「繼續評估進一步緊縮政策的程度」。市場預期聯儲局最快明年年中才開始減息，美國經濟又能承受延長高息環境的消費壓力嗎？美股三大指數在議息結果公布後齊升，當中以科技股為主的納斯達克綜合指數更升逾1%，港股今日（2日）又有力跟升嗎？惟內地經濟數據遜預期，恒指亦在年內低位徘徊，成未配合回升下，大市短線仍未見底？指數要重拾動力仍欠基麼催化劑？新能源車企齊公布10月交付量，比亞迪(01211)續成車銷王無懸念，理想(02015)及小鵬(09868)車銷齊錄倍數式高增長，與龍頭比亞迪齊名指日可待？兩者現具備維持高增長的條件嗎？與時同時，龍頭比亞迪突發限時減價，續「以本傷人」搶市佔率﹑受傷的可能是自己？另外，林Sir亦會和大家跟進內地餐飲股上日大挫的前因後果！

 


 

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