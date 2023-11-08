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熊麗萍：港股短線調整屬意料之內，恒指萬八關阻力較大

08/11/2023

嘉賓：資深財經分析師 熊麗萍

 

　　美國長短債息續回落，十年期債息曾回至4.5厘水平，買美債保值作用漸失？隔晚（7日）美股三大指數全線造好，當中標普500指數及納斯達克綜合指數均再刷新兩年以來最長連升紀錄，現屬短線撈底資金？抑或已踏入見底反彈期？但港股未能受外圍帶動，ADR僅微升9點，恒指日線圖現「島形頂」，反映市況再度轉弱難見起色？第二屆國際金融領袖投資峰會上日開幕，中外財金猛人在會議上的意見，或成後市發展明燈？本地房地產信託(REITS)領展(00823)今日（8日）將公布中期業績，彭博綜合券商預測，領展上半年將多賺7%，但面對港人北上消費潮，領展還能力保不失嗎？績前股價蒸發約半成，反映投資者對業績無信心？

 


 

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