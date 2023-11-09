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恒指近期於保歷加通道區間上落，暫回落至中線作整固

09/11/2023

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨 

 

　　港股上日（8日）未能企穩條50天線（約17749點）再度向下，收報17568點，跌101點，大市成交縮減至941億。目前港股估值低，但欠缺動力以致大市悶局？前兩日的反彈只為向恒指提供喘息空間？領展(00823)中期業績出爐，可分派總額逾33億元，按年增長1.71％，每基金可分派單位按年減少一成六，業績公布後，股價有所回升，反映市場對業績表現尚算滿意？本地零售物業組合收益及物業收入淨額，分別按年增加2.4％及1％。港人北上消費趨勢有增無減，不過領展旗下商場，大部分在民生區，影響較其他旅遊區商場的地產商為小？汽車新勢力理想汽車(02015)將公布業績，第三季累計銷量達10.5萬輛，已超過公司第三季指引的10萬至10.3萬輛。第四季目標可訂得更高？雖然交付量表現亮眼，不過車企競爭激烈，一眾車企要採取更積極促銷活動應對，會否限制理想第四季汽車毛利率上升空間？

 


 

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