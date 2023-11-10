溫鋼城：下周影響港股因素多，科技股業績及內地三頭馬車數據成焦點

嘉賓：iFAST Global Markets副總裁 溫鋼城

美國聯儲局主席鮑威爾隔晚（9日）突放鷹，指若條件適合，FOMC將毫不猶豫再收緊貨幣政策。言論刺激美債回升，短債重回5厘水平，拖累美股道指急回逾200點，港股今日（10日）恐跟跌？中央政府由下半年開始積極出招托市惟未見明顯成效，年底前即使有粉飾櫥窗舉動亦難支撐大市？芯片雙雄中芯國際(00981)及華虹半導體(01347)齊公布第三季業績，中芯純利按年大跌80％至9398.4萬美元，按季亦要跌76.7％；華虹季度溢利按年跌87％至1390萬美元，按季跌82％。兩者業績皆見紅，或反映行業築底情況？哪隻股價韌性較強？另外，多隻重磅科技股下周將陸續放榜，包括阿里巴巴(09988)、京東(09618)及網易(09999)等，Harris將重點分析兩大電商股及網易的績前表現及業績預測！





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