黃瑋傑：聯想「雙11」數據不算太亮麗，RSI現頂背馳上方阻力大

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑

市場觀望美國即將公布的10月通脹數據，雖然預計整體CPI增速有放緩跡象，但核心CPI仍然保持於增長4％以上高水平，加息預期有否因而改變？恒指上日（13日）反彈222點，中止連跌四日頹勢，國家主席習近平今日（14日）起將會出席APEC峰會，另外亦會舉行中美元首會晤，加上內地10月新增貸款勝預期，能否刺激大市繼續向上？新秀麗(01910)純利按年增98％，收入則按年增加21％，惟股價於業績公布前跌近5％，業績有沒有足夠條件刺激股價反彈？「雙11」經已收官，小米(01810)及聯想(00992)被市場認為是「雙11」受惠股，升勢能持續多久？雖然兩者股價處於強勢，但回調風險亦不容忽視？





【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

─────────────

【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！

節目重溫► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

更多精彩節目:

直播節目《hot talk 1點鐘》 ► https://bit.ly/2T4T46z

─────────────

本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷/厭惡/謾駡/誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE89

其他內險股相關新聞：

首10個月保費增加平保借勢反彈，可以撈貨未？

陸控(06623)斥9.33億元向金融壹賬通收購平安壹賬通銀行

中國平安(02318)首10個月保費收入6874億人幣升5%

《國企紅籌》中國人保(01339)首十月保費收入按年增7.8%

《國企紅籌》中國財險首10個月原保險保費收入按年增長7.2%

其他體品股相關新聞：

特步「雙11」銷售遜預期大行紛降目標，體品股股價再低也博唔過？

《盤後部署》恒指短線上試萬八，信義光能受惠國策長線睇９﹒５元

《外資精點》高盛：寶勝國際第三季業績遜預期，裕元則勝預期

《異動股》特步急挫１０％，雙１１遜預期，公司下調全年收入指引

全新etnet健康網購，送你【健骨維他命D3(1000IU)】乙樽(價值$108)► 立即行動！